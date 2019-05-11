На Московском Пасхальном Фестивале показали оперу Римского-Корсакова

На этот раз Валерий Гергиев привез в Москву не оперную труппу Мариинского театра, а артистов Приморской сцены Мариинки. Труппа из Владивостока дебютировала "Царской невестой" Римского-Корсакова на московской сцене. Оперу представили на сцене концертного зала "Зарядье". Дирижировал Валерий Гергиев.

Это новый спектакль Приморской сцены, премьера его состоялась в нынешнем сезоне, в сентябре. Поставил "Царскую невесту" режиссер Вячеслав Стародубцев, художник по костюмам - Петр Окунев.

В вечер Дня Победы пространство концертного зала "Зарядья" преобразилось в сцену оперного театра: скромные, без намеков на концептуализм декорации и традиционные костюмы в историческом стиле XVI века позволили сосредоточиться на музыкально-вокальной составляющей спектакля и погрузиться в мир музыки Римского-Корсакова. Но некоторые детали постановки оказались экстравагантными: бледно-вампирский грим отравителя Елисея Бомелия и зловещая фигура Ивана Грозного в маске внесли в спектакль элемент мрачной фантастики.

Компактно, ярко и слаженно, с большим вниманием к нюансам прозвучал оркестр Мариинского театра под началом Валерия Гергиева: в трагичные моменты оркестровая ткань заметно окрашивалась в мрачно-фаталистические тона, а мотив несбывшегося счастья героев звучал прозрачно и пронзительно-певуче. Прекрасный звуковой баланс позволял оркестрантам "сливаться" с певцами и хором, нигде не "перекрывая" их, а создавая единое музыкальное полотно.

Солисты Приморской сцены Мариинского театра продемонстрировали высокий уровень исполнительского мастерства. Особенно выделилась Лаура Бустаманте в партии ревниво-страдающей Любаши: крепким, насыщенно-ровным, грудным звучанием она передала тончайшие оттенки трагедии своей героини.

Анастасия Кикоть в партии Марфы отличалась благородством вокальной линии, девической мягкостью звука на середине диапазона, но крайние верхние ноты звучали расфокусированно и слегка тремолирующе. Из главных мужских голосов большое впечатление произвели Алексей Костюк (Бомелий), фразировавший с большим мастерством, и бас Евгений Плеханов (Собакин), необыкновенно драматично интерпретировавший арию в начале финального действия. Баритон Вячеслав Васильев в партии Грязного показал голос большого объема и силы, но ему часто не хватало ясности дикции.

Исполнение этой оперы вызвало долгие и бурные овации. 12 мая Приморскую "Царскую невесту" можно будет увидеть в Санкт-Петербурге на сцене Мариинского театра-2. Дирижировать будет Павел Смелков, музыкальный руководитель постановки.