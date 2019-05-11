Назван самый популярный среди автомобилистов район Москвы

В столице назван самый популярный среди автомобилистов район.

По данным ЦОДД, интеллектуальная транспортная система столицы определила самый нагруженный район города, через который проезжает наибольшее число различных автомобилей, как грузовых, так и пассажирских. Этим районом стал Выхино-Жулебино на юго-востоке столицы. Детекторы ежедневно фиксируют в нем 3,1 млн проездов разных видов транспорта.

Связано это частично с плотной застройкой как самого района, так и близостью крупных подмосковных городов (Люберцы, Дзержинский, Котельники). Кроме того, рядом с Выхино-Жулебино много крупных магистралей.