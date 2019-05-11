В Москве заработал новый автовокзал

В столице заработал новый автовокзал - Северные ворота, на него переводят рейсы с автостанции Тушинская. Об этом сообщает ГУП Мосгортранс.

По данным предприятия, с 15 мая международные и междугородные рейсы автостанции Тушинская переведут на новый автовокзал Северные ворота. Для пассажиров сделали залы ожидания на первом и втором этажах.

Новый автовокзал - первый, построенный в составе транспортно-пересадочного узла. Он находится рядом со станцией метро Ховрино. На автовокзале 8 перронов отправления международных и междугородных рейсов, 4 перрона прибытия. Для пассажиров оборудовано 10 касс, камеры хранения, зал ожидания с кафе, комната матери и ребенка, лифт для маломобильных граждан.