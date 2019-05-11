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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В столице потеплеет до +22 градусов

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В столице воздух прогреется не выше +22, временами пройдут локальные дожди. Об этом сообщали "РГ" в Метеобюро Москвы и области.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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По данным метеорологов, регион будет находиться в восточной части циклона, который будет определять погоду. Поэтому высоко воздух днем не прогреется, в первой половине суток остужать его будут небольшие кратковременные дожди с грозами. Выпасть сможет до 15 процентов осадков от месячной нормы, которая в мае составляет 51 мм. А во второй половине дня дождей не ожидается, но и выше +22 градусов воздух не прогреется, по области до +23. Атмосферное давление останется в пределах нормы -745 мм ртутного столба, а вот порыва ветра будут достигать 17 м/с.

МЧС по Москве предупреждает, что сегодня пешеходам не стоит находиться под слабо закрепленными  конструкциями и деревьями. А автомобилистам не рекомендуется оставлять там свои машины.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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