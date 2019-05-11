Вторая Московская музейная неделя стартует 13 мая

С ближайшего понедельника в Москве стартует вторая музейная неделя. Об этом сообщает департамент культуры столицы.

Во время музейной недели департамент культуры столицы и Мосгортур подготовили маршрут по бесплатным экспозициям в подведомственные учреждения. Так, в понедельник в Музее героев Советского союза и России открыта выставка "Как мы спасали челюскинцев". Во вторник стоит посетить выставки в Музее современного искусства и Мультимедиа- арт- музей. В среду бесплатным будет вход в Дом Бурганова и в музеи Царицыно.

В воскресенье бесплатный вход будет в Музее Москвы и в Музей Булгакова.

Как пояснили в департаменте культуры столицы, раньше туда бесплатно можно было попасть в каждое третье воскресенье месяца, но обойти все площадки за один день было невозможно, поэтому было решено сделать более доступным посещение музеев и выставочных площадок, введя специальные бесплатные недели музеев. Такие акции будут проходить в каждую третью неделю месяца. Первая акция состоялась в апреле. В каждой акции принимают участие около 40 музеев.

Подробнее с программой Московской недели музеев можно ознакомится на сайте Мосгортура.