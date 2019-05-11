Новости

Правительство утвердило правила восстановления лесов 11:39
В Думу внесен законопроект об учете мнения учителей при выборе учебников 11:38
Нацсобрание Франции приняло законопроект о восстановлении Нотр-Дама 11:34
В Петербурге в двойном ДТП пострадали водители и спасатели 11:33
В Москве заработал новый автовокзал 11:20
Видео: Tesla прошла проверку лобовым ударом в ДТП 11:05
Семеро школьников в Японии пострадали при падении навеса от солнца 11:03
В Японии на горнолыжном подъемнике застряли 160 человек 10:43
В Москве пройдет экологический забег 10:39
Психологи рассказали, кто чаще всего сплетничает 10:37
В Чечне на автозаправке взорвалась цистерна с газом 10:30
Адвокат Трампа отменил свою поездку на Украину 10:18
Туристы прибыли на Камчатку под флагом Багамских островов 10:07
АвтоВАЗ раскрыл свои экспортные планы 09:27
В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9 09:15
Хабаровчанина заподозрили в хищении пяти млн рублей у банка 09:12
Япония просит США снять ограничения на поставки продукции из Фукусимы 09:09
Ученые выяснили, как человечество изменило планету за 50 лет 08:57
Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом 08:55
В Киеве сообщили о прекращении железнодорожного сообщения с Россией 08:41
Пилот-стажер в Австралии пролетел без сознания 40 минут 08:22
В Китае спустили на воду сразу два ракетных эсминца 08:16
Назван способ снизить риск сердечной недостаточности и гипертонии 07:56
Uber назван причиной пробок в Сан-Франциско 07:52
Ушел из жизни старейший житель России 07:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
11.05.2019 10:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Туристы прибыли на Камчатку под флагом Багамских островов

Текст: Евгения Шерешевская

Лайнер Norwegian Jewel следует из Японии, города Отару, к берегам Аляски. На его борту 2 232 пассажира, сообщили в агентстве по туризму и внешним связям Камчатского края.

Фото: РИА Новости
Сколько стоит попасть на Северный полюс

Когда судно под флагом Багамских островов пришвартовалось у морского вокзала в Петропавловске-Камчатском, гостей встретил местный фольклорный ансамбль "Забава". За день стоянки судна туристы посетили музеи, храмовый комплекс, осмотрели городские памятники, побывали на смотровой площадке Петровской сопки, посетили концерты знаменитых камчатских исполнителей и танцевальных ансамблей, а также выставки.

Как рассказала руководитель агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Елена Стратонова, в культурно-развлекательную программу, подготовленную региональными туроператорами для гостей, вошло также посещение питомника ездовых собак, этнического стойбища и корякской деревни с дегустацией блюд местной кухни.

Справка "РГ"

Круизный лайнер Norwegian Jewel построен в 2000 году. Длина судна - 294 метра. На нем 15 палуб, 12 из которых пассажирские. На борту 10 ресторанов, 10 баров, два открытых бассейна, шесть джакузи, фитнес- и спа-центры, детский кинотеатр, теннисный корт и трек для спортивной ходьбы. Лайнер вмещает 2 376 пассажиров и 1 100 членов экипажа.

Экономика Туризм В мире Восточная Азия Япония Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Киеве сообщили о прекращении железнодорожного сообщения с Россией
Ле Пен поставила ультиматум Макрону касательно выборов в Европарламент
Трамп снова поручил увеличить пошлины на китайские товары
МИД заявил об отказе в американских визах дипломатам РФ
Анкара опровергла информацию об отказе покупать у РФ С-400