Туристы прибыли на Камчатку под флагом Багамских островов

Лайнер Norwegian Jewel следует из Японии, города Отару, к берегам Аляски. На его борту 2 232 пассажира, сообщили в агентстве по туризму и внешним связям Камчатского края.

Когда судно под флагом Багамских островов пришвартовалось у морского вокзала в Петропавловске-Камчатском, гостей встретил местный фольклорный ансамбль "Забава". За день стоянки судна туристы посетили музеи, храмовый комплекс, осмотрели городские памятники, побывали на смотровой площадке Петровской сопки, посетили концерты знаменитых камчатских исполнителей и танцевальных ансамблей, а также выставки.

Как рассказала руководитель агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Елена Стратонова, в культурно-развлекательную программу, подготовленную региональными туроператорами для гостей, вошло также посещение питомника ездовых собак, этнического стойбища и корякской деревни с дегустацией блюд местной кухни.

Справка "РГ"

Круизный лайнер Norwegian Jewel построен в 2000 году. Длина судна - 294 метра. На нем 15 палуб, 12 из которых пассажирские. На борту 10 ресторанов, 10 баров, два открытых бассейна, шесть джакузи, фитнес- и спа-центры, детский кинотеатр, теннисный корт и трек для спортивной ходьбы. Лайнер вмещает 2 376 пассажиров и 1 100 членов экипажа.