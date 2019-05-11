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11.05.2019 05:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровске загорелся склад пиломатериалов

Текст: Дина Непомнящая
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Пожар на складе пиломатериалов на улице Производственной в Хабаровске произошел 11 мая. Сигнал о возгорании поступил на пульт городской пожарно-спасательной службы в 9:40 по местному времени, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области
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Спустя четыре минуты огнеборцы прибыли на место происшествия. Горели бревна, лежавшие на открытой площадке. Пламя могло перекинуться на находившиеся рядом штабеля с древесиной.

Спасателям удалось быстро потушить огонь и помешать его распространению. В 10:54 они полностью ликвидировали открытое горение.

Сейчас идет проливка и разбор места пожара. Пострадавших нет. В ликвидации ЧП задействовали 28 человек и семь единиц техники.

Причины пожара установят в ходе проверки.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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