В Хабаровском крае исчезли четверо рыбаков

Два дня спасатели не могут найти четырех рыбаков, которые пропали в районе острова Киори Комсомольского района.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю, катер пропавших перевернулся на реке Амур вечером 8 мая. На следующий день информация об этом поступила в Центр управления в кризисных ситуациях от оперативного дежурного Комсомольского линейного отдела МВД на транспорте.

Для поиска людей на место ЧП направили четырех сотрудников Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС. За два дня спасатели осмотрели 211 километров местности, но не обнаружили рыбаков. Поиски продолжаются.