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11.05.2019 14:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Авиарейс из Оренбурга в Москву задержали на 2,5 часа для проверки

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Вылет самолета Boeing 737 авиакомпании Nordwind из Оренбурга в Москву в субботу был задержан почти на два с половиной часа для проверки технического состояния воздушного судна.

Об этом "РГ" сообщили в справочной службе аэропорта Оренбург.

Фото: iStock
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- По расписанию рейс должен был отправиться в Москву в 12 часов 10 минут по местному времени. Самолет вылетел в 14 часов 47 минут, - уточнили в аэропорту.

Фактическая задержка составила 2 часа 37 минут.

По информации РИА Новости, ранее воздушное судно, следовавшее из Москвы, совершило жесткую посадку в аэропорту Оренбурга. По словам представителя компании Игоря Александрова, данные со средств инструментального контроля будут направлены в Москву.
 

Экономика Транспорт Авиатранспорт Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область
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