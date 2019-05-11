Авиарейс из Оренбурга в Москву задержали на 2,5 часа для проверки

Вылет самолета Boeing 737 авиакомпании Nordwind из Оренбурга в Москву в субботу был задержан почти на два с половиной часа для проверки технического состояния воздушного судна.

Об этом "РГ" сообщили в справочной службе аэропорта Оренбург.

- По расписанию рейс должен был отправиться в Москву в 12 часов 10 минут по местному времени. Самолет вылетел в 14 часов 47 минут, - уточнили в аэропорту.

Фактическая задержка составила 2 часа 37 минут.

По информации РИА Новости, ранее воздушное судно, следовавшее из Москвы, совершило жесткую посадку в аэропорту Оренбурга. По словам представителя компании Игоря Александрова, данные со средств инструментального контроля будут направлены в Москву.

