В Прикамье во время сплава погиб турист

Во время выходных на реке Вижай Горнозаводского района Пермского края погиб турист-сплавщик. Об этом сообщили в краевом МЧС.

По информации спасателей, катамаран с туристами перевернулся возле деревни Пашия. Пятерым удалось спастись. Тело еще одного сплавщика нашли в реке, сейчас идет проверка обстоятельств его гибели.

В этом же районе ведутся поисковые работы по розыску еще одного сплавщика. Обследуется берег реки и акватория. Водолазные работы не ведутся в связи с большой мутностью и сильным течением. Это опасно для водолазов.

Всего за выходные зафиксировано три случая опрокидывания катамаранов с туристами. МЧС предупреждает о необходимости надевать спасательный жилет при сплаве.