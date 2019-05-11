"Енисей" досрочно вылетел из РПЛ

Красноярский "Енисей", по итогам минувшего сезона завоевав право выступать в Российской премьер-лиге, закрепиться в элите не сумел. В субботу в матче 28 тура РПЛ на своем поле подопечные Дмитрия Аленичева разгромно проиграли "Краснодару" 0:4 и досрочно вылетели из высшего дивизиона.

Собственно, и до этого шансы красноярцев на продолжение борьбы хотя бы в зоне стыковых матчей выглядели призрачными. Команда была аутсайдером в течение всего сезона, и за это время не возникло никаких предпосылок к тому, чтобы "Енисей" удержался в элите российского футбола.

Из-за неудачных результатов Аленичев еще в середине чемпионата оказался на грани отставки, однако клуб решил дать ему доработать до конца сезона. Возможно, решись руководство "Енисея" на изменения в тренерском штабе, что-то бы еще удалось изменить. Дмитрий Анатольевич оказался героем Красноярска, выведя команду в РПЛ, однако уже не в первый раз выдающийся в прошлом футболист показал, что тренировать на уровне Премьер-лиги ему пока очень непросто.

Перед игрой с "Краснодаром" красноярцы замыкали турнирную таблицу с 19-ю очками и на балл отставали от "Анжи", который днем ранее уже оформил досрочный вылет из РПЛ. "Енисей" в случае победы над "быками" теоретически еще мог побороться за стыки, так как в этой ситуации отставал бы от идущей 14-й "Уфы" на четыре очка. Но сегодняшнее поражение уничтожило даже математическую вероятность спасения команды.

Южане не оставили сибирякам никаких шансов, уже к перерыву ведя в счете 2:0 благодаря голам Виктора Классона и Юрия Газинского. А во втором тайме Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов точными ударами установили окончательный счет. Кто-то мог бы сказать, что "Енисею" стоило побороться, ведь сохранить прописку в Премьер-лиге - неплохая мотивация.

Но, во-первых, решать эту задачу нужно было раньше. А во-вторых,"Краснодар" мотивирован, мягко говоря, не хуже: команда продолжает борьбу за Лигу чемпионов и имеет все шансы в главный европейский клубный турнир попасть. После победы над "Енисеем" на счету "быков" стало 50 очков, они идут на третьем месте, отставая на два балла от занимающего вторую строчку "Локомотива".

Не стоит, впрочем, забывать, что на пятки "Краснодару" наступает ЦСКА, хоть и отстающий пока на пять очков, но свой матч 28 тура еще не сыгравший. А там и "Арсенал" недалеко - с аналогичным отставанием, но, правда, уже с 28-ю матчами в активе. Кто близок к тому, чтобы прекратить борьбу за третье место - так это "Спартак", На счету "красно-белых" 43 очка, и если завтра они не сумеют победить "Уфу", то практически наверняка максимум, на который они смогут рассчитывать, - это Лига Европы.