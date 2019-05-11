В Сибири грузовой поезд столкнулся с микроавтобусом

На железнодорожном переезде перегона Хабары - Краснозерское Западно-Сибирской железной дороги произошло ДТП с участием грузового поезда и автомобиля Nissan Caravan.

- Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня 06.12 (мск) на железнодорожном переезде 2473 км между станциями Хабары и Краснозерское Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги, - сообщили в пресс-службе ЗСЖД. - Водитель микроавтобуса выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным.

В результате столкновения водитель автомобиля с тяжелыми травмами был госпитализирован в больницу. Локомотив получил незначительные повреждения. "На график движения пассажирских поездов этот инцидент не повлиял", подчеркнули в ЗСЖД.

ДТП произошло на границе Алтайского края и Новосибирской области. Село Хабары находится в Алтайском крае, а Краснозерское - в Новосибирской области, но на Западно-Сибирской железной дороге этот участок относится к Алтайскому региону.