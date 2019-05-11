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11.05.2019 10:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чечне на автозаправке взорвалась цистерна с газом

Текст: Михаил Сухарев

В селе Ножай-Юрт Чеченской Республики в пятницу вечером загорелись две цистерны с газом, позднее одна из них взорвалась.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю
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Как сообщили в республиканском ГУ МЧС, цистерны были наполнены пропаном, их емкость 10 и 30 кубических метров.

- Жертв и пострадавших в результате инцидента нет, жилые дома находятся в полукилометре от места пожара, - рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Огонь был ликвидирован около трех часов ночи. На месте работали полсотни пожарных и десять единиц техники. Причины возгорания пока не установлены, на месте пожара сейчас работают дознаватели.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика
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