В Чечне на автозаправке взорвалась цистерна с газом

В селе Ножай-Юрт Чеченской Республики в пятницу вечером загорелись две цистерны с газом, позднее одна из них взорвалась.

Как сообщили в республиканском ГУ МЧС, цистерны были наполнены пропаном, их емкость 10 и 30 кубических метров.

- Жертв и пострадавших в результате инцидента нет, жилые дома находятся в полукилометре от места пожара, - рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Огонь был ликвидирован около трех часов ночи. На месте работали полсотни пожарных и десять единиц техники. Причины возгорания пока не установлены, на месте пожара сейчас работают дознаватели.