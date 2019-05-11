Синхронистки РФ выиграли техническую программу дуэтов на Кубке Европы

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина стали лучшими в технической программе на Кубке Европы. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.

За свое выступление наши спортсменки получили 95,3768 балла. Вторыми стали представительницы Украины Марта Федина и Анастасия Савчук (91,6143), третье место заняли россиянки Варвара Креопалова и Алена Матвиенко - 87,7761. С произвольными программами дуэты выступят в воскресенье, 12 мая.

Кубок Европы, напомним, является квалификационным к Олимпиаде-2020. Прямую путевку на Игры получат победители Кубка Европы по итогам двух программ в каждой из дисциплин. В программу Олимпийских игр входят групповые соревнования и выступления дуэтов.