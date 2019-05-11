В Петербурге в двойном ДТП пострадали водители и спасатели

Автомобиль МЧС, следуя на помощь пострадавшим в ДТП, сам стал участником аварии. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Первое ДТП произошло в Колпинском районе на Петрозаводском шоссе.

Водитель Mazda, двигаясь в сторону Петербурга, совершил столкновение с автомашиной Lada Granta, ехавшей во встречном направлении. Водитель и пассажирка Lada получили травмы.

На место ДТП выехала машина МЧС. Однако торопясь на происшествие, автомобиль спасателей на Вознесенском шоссе Колпинского района столкнулся с трактором. В результате этой аварии водитель трактора получил травмы средней степени тяжести, а член расчета МЧС - легкие травмы.