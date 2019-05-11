Медаль погибшего под Сталинградом танкиста передали родным

Медаль "За отвагу", найденную в волгоградской земле, вручили родственникам погибшего под Сталинградом танкиста. Награду поисковики откопали еще в марте. По номеру смогли определить ее обладателя. А потом уж связались с его родней, проживающей в Татарстане. Племянники старшего механика 116-го батальона 58-й танковой бригады Василия Клещевникова приехали на место гибели своего дяди.

Сейчас здесь голая степь - рядом лишь заброшенный карьер. Но Волгоград хорошо виден, даже статую "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане можно разглядеть.

- Большая благодарность поисковикам и волгоградской администрации: буквально в течение нескольких дней разыскали меня. Мне первому позвонили. Спросили: Клещевников - ваш? Наш! В этом году дяде исполнилось бы сто лет, - говорит его племянник из Мензелинска Евгений Елхов.

У Василия Степановича Клещевникова было пять сестер и двое братьев. Война тяжело прошлась по семейству: Василий погиб, его брат выжил, но стал инвалидом, три сестры остались вдовами.

- Он ушел и не вернулся, пришло только извещение, что пропал без вести. Мы о нем знали, что танкист и что воевал под Сталинградом - и все. Когда нам рассказали, что нашли орден, мы подумали, может, останки обнаружили. Решали уже, где хоронить будем. А потом оказалось, что только награду отыскали. Пока жива была мама, она своего брата часто вспоминала. Когда он ушел в армию, ей одиннадцать лет было. А нам уж осталась лишь единственная фотография из маминого альбома - он сам ее прислал из армии, - рассказала племянница из села Красный Бор Надежда Шарычева.

В наградном листе Клещевникова рассказывается о его подвиге. Во время сражения под деревней Орловкой Василий заменил водителя своей боевой машины. Его танк уничтожил зенитную пушку, три пулемета, два автомобиля и до 20 фашистов. Однако машину подбило снарядом. Тогда экипаж пересел на другой танк и продолжил истребление врага: еще три противотанковых орудия, два пулеметных гнезда и до 35 солдат и офицеров противника.

Награды Василия удостоили 5 декабря 1942 года. Всего через три дня танкист погиб.

- После зимы мы выехали на разведку, осмотрели высоту 147,6 близ села Орловка. Здесь были тяжелые бои. Все поле было усеяно снарядами. На этом месте каждый сантиметр содержит металл. Когда проводишь металлоискателем, сильно фонит, - объясняет командир поискового отряда Виктор Трошин. - Мы сделали пробные раскопы на несколько метров. И после очередного удара лопатой наткнулись на медаль. По ее номеру узнали фамилию бойца.

Кроме награды, поисковики вручили найденные поблизости фрагменты танка Т-34. Возможно, того самого, на котором воевал 23-летний защитник Сталинграда Василий Клещевников.

Фото: Роман Мерзляков/ РГ

Справка "РГ"

8 декабря 1942 года, в день смерти Василия Клещевникова, 62-я армия и 64-я армия продолжали наступление на окруженную группировку противника, продвинувшись, впрочем, лишь на 600-1000 метров. При овладении станцией Чир уничтожена центральная база снабжения противника и захвачено: 51 орудие, 1208 автомашин, 255 мотоциклов, 17 самолетов, 31 пулемет, 28 зенитных установок, 470 винтовок, 1,6 миллиона авиабомб и снарядов, 10 тракторов, шесть паровозов и другое. Авиация немцев произвела около 200 вылетов, из них около 75 процентов приходилось на транспортные самолеты. С этого дня ежедневная норма выдачи хлеба у сидящих в "котле" фашистов сократилась до 200 граммов.