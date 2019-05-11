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11.05.2019 12:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Одиннадцать человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Сочи

Текст: Михаил Сухарев

Вечером 10 мая пассажирский микроавтобус в Адлерском районе Сочи врезался в препятствие на дороге, пострадали 11 человек.

В Петербурге в двойном ДТП пострадали водители и спасатели

Как сообщили "РГ" в отделе пропаганды ОГИБДД УВД курортного города, водитель Mercedes Sprinter не справился с управлением.

- Пострадали более десяти человек - трое госпитализированы, троим назначено амбулаторное лечение, еще пятерым оказана помощь на месте. Среди пострадавших четырехлетний ребенок, - отметили в ведомстве.

Ребенок в момент аварии сидел на руках у своей бабушки, сейчас он в больнице под наблюдением врачей. Точные причины ДТП устанавливаются, правоохранители работают с 52-летним водителем микроавтобуса.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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