Одиннадцать человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Сочи

Вечером 10 мая пассажирский микроавтобус в Адлерском районе Сочи врезался в препятствие на дороге, пострадали 11 человек.

Как сообщили "РГ" в отделе пропаганды ОГИБДД УВД курортного города, водитель Mercedes Sprinter не справился с управлением.

- Пострадали более десяти человек - трое госпитализированы, троим назначено амбулаторное лечение, еще пятерым оказана помощь на месте. Среди пострадавших четырехлетний ребенок, - отметили в ведомстве.

Ребенок в момент аварии сидел на руках у своей бабушки, сейчас он в больнице под наблюдением врачей. Точные причины ДТП устанавливаются, правоохранители работают с 52-летним водителем микроавтобуса.