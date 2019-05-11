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11.05.2019 23:42
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Под Астраханью нашли золотой клад сарматского вождя

Текст: Николай Грищенко
Фото: Максим Коротченко Фото: Максим Коротченко
Фото: Максим Коротченко

В Астраханской области у села Никольское археологи исследовали захоронение сарматского вождя, предварительно датируемое периодом IV века до нашей эры - IV веком нашей эры. В кургане под названием "Богомольные пески" обнаружено большое количество артефактов, в том числе уникальные по красоте золотые украшения конской сбруи и снаряжения. Точное количество названных предметов не сообщается, так как раскопки продолжаются.

Фото: Xinhua News Agency
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Как сообщает пресс-служба главы региона, уникальная находка, которая может пролить свет на  тайнюю историю сарматов, была сделана по воле случая в начале мая.

"Фермер Рустам Мудаев, копая возле дома яму для хозяйственных нужд, обнаружил старинный бронзовый котелок. Находку он передал в музей и научные сотрудники вместе с археологами организовали в село экспедицию. Осмотрев объект, они предположили, что он может являться одним из царских курганов", - говорится в официальном сообщении.

При раскопках было исследовано три могильника. В одном из них находилось тело взрослого мужчины, лошадиная голова, элементы конской сбруи и серебряные и бронзовые нашивки. Найдено также оружие, предметы быта и амуниции, и золотые украшения с драгоценными камнями.

По мнению заведующий археологической лабораторией Астраханского государственного университета Дмитрия Васильева, подобные захоронения были обнаружены в селе Косика, которое расположено недалеко от села Никольского. 30 лет назад там была найдена могила сарматского царя, вещи которого составили уникальную коллекцию Астраханского государственного музея-заповедника "Золото сарматов".

Археологические работы на кургане "Богомольные пески" продлятся до начала лета.

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