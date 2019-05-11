В Крыму приостановили подъем судна с полотнами Айвазовского

Подъем артефактов с затонувшего свыше 100 лет назад у Крымского полуострова парохода "Генерал Коцебу" приостановлен из-за риска уничтожения картин, принадлежащих с большой долей вероятности кисты известного крымского мариниста Ивана Айвазовского.

- Велика вероятность, что при подъеме полотна будут утрачены, - заявил ТАСС руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев. - Хотя, шанс на успех всегда есть.

Напомним, в 2015 году сотрудники Черноморского центра подводных исследований обнаружили пароход "Генерал Коцебу" в 12 милях от Тарханкута. На борту судна находятся остатки свыше десяти полотен, по предварительной оценке, принадлежащих Айвазовскому. Окончательно установить авторство картин пока не представляется возможным. Чтобы поднять находку с 40-местровой глубины с минимумом разрушений, предстоит провести сложные подготовительные работы.

- Нужно провести масштабную операцию, вытащить картины из-под двухметрового слоя ила, извлечь из трюма, тогда полностью откроется стена, на которой видны фрагменты картин, - добавил эксперт.