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11.05.2019 11:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму приостановили подъем судна с полотнами Айвазовского

Текст: Ольга Котенева (Симферополь)
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Подъем артефактов с затонувшего свыше 100 лет назад у Крымского полуострова парохода "Генерал Коцебу" приостановлен из-за риска уничтожения картин, принадлежащих с большой долей вероятности кисты известного крымского мариниста Ивана Айвазовского.

Фото: depositphotos.com
Артефакты с затонувшего у берегов Крыма парохода поднимут осенью

- Велика вероятность, что при подъеме полотна будут утрачены, -  заявил ТАСС руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев. - Хотя, шанс на успех всегда есть.

Напомним, в 2015 году сотрудники Черноморского центра подводных исследований обнаружили пароход "Генерал Коцебу" в 12 милях от Тарханкута. На борту судна находятся остатки свыше десяти полотен, по предварительной оценке, принадлежащих Айвазовскому. Окончательно установить авторство картин пока не представляется возможным. Чтобы поднять находку с 40-местровой глубины с минимумом разрушений, предстоит провести сложные подготовительные работы.

- Нужно провести масштабную операцию, вытащить картины из-под двухметрового слоя ила, извлечь из трюма, тогда полностью откроется стена, на которой видны фрагменты картин, - добавил эксперт.

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