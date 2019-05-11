Россиянин Шварцман выиграл первую гонку "Формулы-3" в сезоне

Российский автогонщик Роберт Шварцман успешно начал сезон в "Формуле-3". Он выиграл первую гонку стартового этапа сезона.

Шварцман, выступающий за команду Prema, стал накануне лучшим в квалификации. В гонке он уступил лидерство датскому пилоту Кристиану Лундгору, который в итоге и пришел к финишу первым. Но празднование длилось недолго: он получил пятисекундный штраф за медленный возврат на пит-лейн после пересечения финишной черты. Таким образом, пришедший к финишу вторым Шварцман стал победителем.

Третье место занял партнер Роберта по команде Маркус Армстронг из Новой Зеландии. Еще один россиянин, пилот Jenzer Motorsport Артем Петров, стал лишь 19-м.