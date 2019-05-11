Семеро школьников в Японии пострадали при падении навеса от солнца

В японской префектуре Фукусима семеро школьников пострадали при падении навеса от солнца во время проведения спортивного праздника на территории учебного заведения.

Инцидент произошел в населенном пункте Кагамииси в дневное время. По некоторой информации, сильный порыв ветра повалил тент прямо на людей.

Травмированные дети были незамедлительно доставлены в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь, передает телерадиокомпания NHK. На месте происшествия работают спасатели и полицейские.

В последние дни в префектуре Фукусима стоит жаркая погода. Температура воздуха поднялась выше 25 градусов. В данной связи организаторы мероприятия решили растянуть специальный навес, который должен был защитить детей и их родителей от лучей палящего солнца.