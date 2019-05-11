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11.05.2019 17:40
Рубрика: Культура

Сергей Лазарев пообещал сделать русскоязычную версию песни Scream

Текст: Александр Алексеев

После второй репетиции на "Евровидении" Сергей Лазарев пообещал сделать русскоязычную версию песни Scream. Об этом он сообщил после выхода со сцены Eхpo Tel Aviv. Сергей Лазарев не раз заявлял, что песня Scream ему очень нравится. И теперь на небольшой пресс-конференции перед журналистами в Тель-Авиве пообещал сделать уже и ее "русскоязычную версию". Но только после завершения 64-го "Евровидения".

Сергей Лазарев посетовал, что "репетиция началась очень рано - в 10 часов утра". Уточнив, что "репетировать такие сложные песни в вокальном плане ранним утром очень тяжело…".

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Сергей Лазарев рассказал про свое участие в "Евровидении"

Рассказал и о своих планах в Тель-Авиве:

- Счастлив представлять Россию на конкурсе во второй раз (в первый раз Лазарев участвовал в нем в 2016 году и занял итоговое 3-е место, - Прим. Ред.). Хочется достойно выступить... и сделать все, чтобы победить!

Поведал Сергей и о том, как изменилась его песня после второй репетиции.

- Во время прогона были устранены все технические неточности в сценографии. В частности, была откорректирована часть декорации с водопадом.

Стоит заметить, что концертный номер Scream после второй репетиции и, правда, стал зрелищнее и эффектнее. Очевидно, что после нее котировки букмеркеров (это происходит после завершения каждого очередного этапа репетиций) вновь поменяются. Пока же эксперты ставят Сергея Лазарева на 2-е место, следом за голландцем Дунканом Лоуренсом.

Кстати

Российские участники по традиции делают русскоязычные версии хитов, исполненных на "Евровидении". Так поступали и Дима Билан с его Believe, и Полина Гагарина с A Million Voices. И уже после конкурса включают эти песни в свои концертные программы.

Дима Билан поет свой Believe (в русской версии - "Все в твоих руках") уже 11 лет. И этот хит по-прежнему пользуется успехом. Может, и в благодарность за то, что принес России единственную пока победу в конкурсах "Евровидение", в далеком 2008 году.

Пора бы и повторить успех, теперь уже его другу Сергею Лазареву!

Культура Музыка Поп-музыка "Евровидение"-2019 Музыка с Александром Алексеевым
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