Психологи рассказали, кто чаще всего сплетничает

В психологическом эксперименте американских ученых участвовали 467 человек, которые несколько дней носили на себе записывающее устройство. Результат показал: 14 % всех разговоров были обычными сплетнями о третьих лицах. Причем оказалось, что молодые люди гораздо больше сплетничают, чем пожилые.

Отношение к сплетням и людям, разносящим их, традиционно неодобрительное. Но ученые Меган Роббинс и Александр Каран из Калифорнийского университета (США) решили рассмотреть сплетни с точки зрения науки, а именно: кто больше сплетничает, на какие темы и как часто.

В ходе исследования Роббинс и Каран изучили данные 467 человек (269 женщин, 198 мужчин). Участникам было от 18 до 58 лет.

Испытуемые носили на себе портативное устройство, которое записывало все, о чем они говорили в течение дня. Психологи считали разговор сплетней, если речь шла о третьих лицах. По окончании эксперимента было зафиксировано 4 003 сплетен, их отфильтровали по трем категориям: положительная, отрицательная или нейтральная.

Ученые обнародовали результаты исследования, некоторые из которых можно назвать удивительными.

В среднем люди сплетничают по 52 минуты в день - это около 14 % разговоров о третьих лицах. Причем женщины сплетничают ничуть не больше мужчин, и в целом их сплетни носили нейтральный характер. "Это соответствует общеизвестным выводам о том, что женщины чаще говорят друг с другом о социальных проблемах", - говорят Роббинс и Каран.

Люди с низким доходом не сплетничают больше, чем состоятельные или образованные люди. Молодые люди сплетничают больше пожилых и чаще негативно.

Сплетни были в основном о знакомых, а не знаменитостях, и три четверти из них были нейтральными. Отрицательные сплетни (604 случая) были в два раза чаще, чем положительные (376).

Гораздо чаще сплетничают экстраверты, чем интроверты, причем по всем трем типам сплетен.

Таким образом, все сплетничают, заключают исследователи, и "сплетни вездесущи". Но ученые отмечают при этом важные социальные функции сплетен. Благодаря им устанавливаются дружеские отношения, легче построить доверительные связи между людьми и сплотить сообщества.