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Рубрика: В мире

США добавили новые санкции против Венесуэлы

США расширили список санкций против Венесуэлы, введя экономические ограничения в отношении двух нефтяных компаний и танкеров. Попавшие в "черный список" организации были зарегистрированы в других странах.

Мадуро заявил об освобождении Венесуэлы от доллара

Компания Monsoon Navigation Corporation зарегистрирована на Маршалловых островах, вторая Serenity Maritime Limited, зарегистрирована в Либерии. Суда ходят под флагом Панамы. Как отметили в американском министерстве финансов, морские суда доставляли нефть из Венесуэлы на Кубу. "США предпримут дальнейшие действия, если Куба продолжит получать венесуэльскую нефть в обмен на военную поддержку", - заявил министра финансов США Стивен Мнучин.

Ранее Соединенные Штаты уже ввели санкции против 34 судов и двух компаний, которые принимают участие в транспортировке нефти на Кубу. Американцы уточнили, что ограничительные меры были якобы приняты по просьбе венесуэльской оппозиции.

В мире США В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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