Ученые выяснили, как человечество изменило планету за 50 лет

Более 400 ученых приняли участие в новом большом исследовании Межправительственной группы экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES).

Специалисты выяснили, что около миллиона видов животных находится под угрозой исчезновения. В особой опасности сейчас морские млекопитающие, число которых может сократиться на треть.

Такой печальный прогноз связан с огромным ростом выбросов в океаны. А именно: около 400 тонн тяжелых металлов и токсичных промышленных отходов туда попадают ежегодно. В итоге число "мертвых зон" в морях стремительно растет - их уже около 400.

Ученые пояснили, что сегодня порядка 75% запасов пресной воды уходит на нужды сельского хозяйства и животноводства. Так, с 1930 года в три раза выросло производство сельхозпродукции. При этом за последние 50 лет на 23% сократилась продуктивность земной поверхности.

По словам руководителя исследования Роберта Уотсона, это можно остановить, если сделать фундаментальную общественную реорганизацию, которая коснется "технологических, экономических и социальных факторов, включая парадигмы, цели и ценности".