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11.05.2019 19:09
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Уважение поможет урегулировать торговые разногласия Китая и США

10 мая в Вашингтоне закрылся 11-й раунд китайско-американских торгово-экономических консультаций на высоком уровне, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Переговоры не сорваны, возникновение временных вопросов является неизбежным, заявил глава китайской делегации на встрече Лю Хэ. Это позитивное заявление внушает миру осторожный оптимизм по поводу возможности урегулирования разногласий путем консультаций. Стороны выразили намерение поддерживать консультации и договорились вновь встретиться в Пекине.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В тот же день в полночь США подняли с 10 до 25 процентов тарифы на китайские товары на общую сумму 200 миллиардов долларов. Спустя две минуты китайская сторона заявила в ответ, что будет вынуждена принять контрмеры.

Китайская делегация прибыла в США с максимально искренними намерениями продолжать содействие урегулированию разногласий путем консультаций. Противоречия не должны стать поводом повышения тарифов. Однако американская сторона навесила на КНР ярлык "потерявшей доверие". Но что именно "обещала" китайская сторона?

Не идя на компромиссы по принципиальным вопросам, Пекин настаивает на необходимости снять все дополнительные пошлины. Отрицательное влияние на мировую экономику торговых трений между Китаем и США свидетельствует, что в торговой войне не бывает победителей.

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Американские пошлины вредят прежде всего самим США

Хорошо известно, что повышение тарифов - не метод разрешения вопросов. В настоящее время весь мир, включая граждан США, выступает против повышения тарифов.

Американская сторона должна уважать требования китайской стороны, учитывать интересы народов мира. Однако Вашингтон то и дело требует от Пекина расширить объем импорта из США, даже называются конкретные цифры.

Понятно, что расширение импорта должно происходить на основе удовлетворения внутреннего спроса и высококачественного развития собственной экономики страны; цифры и объем импорта должны не только соответствовать реальности, но и ориентироваться на глобальный рынок. Китай должен иметь возможность свободно, а не принудительно покупать качественные товары, удовлетворяющие запросы китайских потребителей.

Готовящееся соглашение должно учитывать интересы и пожелания США и Китая, а его формулировки не причинять ущерб государственному суверенитету и достоинству китайской стороны.

В минувшем году китайская экономика уже испытывала некоторое негативное влияние со стороны США. Тем не менее в первый квартал этого года рост ВВП Китая составил 6,4 процентов, первые 4 месяца этого года общий объем внешнего товарооборота страны вырос на 4,3 процента. Оказались лучше прогноза и показатели в таких сферах, как трудоустройство, цены на рынке, доходы населения. Международный валютный фонд повысил прогноз роста только китайской экономики до 6,3 процентов. Американский инвестор Уоррен Баффетт назвал Китай идеальной страной для инвестиций и выразил готовность вкладывать в проекты в КНР.

Фото: Istock
Никто не должен вмешиваться во внутренние дела Китая

Все это свидетельствует о том, что за год с небольшим в Китае были приняты эффективные меры для реагирования на внешнее давление, что помогло укрепить экономику страны, а также рыночный потенциал и уверенность инвесторов и потребителей. Лю Хэ отметил, что у Китая достаточно политических средств для преодоления трудностей, благодаря чему китайская экономика сохраняет благоприятную тенденцию стабильного и здорового развития. А значит и в будущем страна сможет спокойно и уверенно реагировать на внешние вызовы. Экономика продолжит высококачественное развитие согласно разработанным планам.

Вопреки существованию разногласий между Китаем и США по ключевым вопросам стороны все же договорились о продолжении контактов, что свидетельствует о сильном желании урегулировать проблемы путем переговоров. Торгово-экономическое сотрудничество - это ключевой момент двусторонних отношений, выгодный для обеих сторон, и это хорошо понимают и в Китае, и в Штатах.

В Китае твердо намерены наладить контакт с американской стороной, сократить разногласия и расширить общее понимание целей совместного развития консультаций. Партнерство двух стран, убеждены в Пекине, преодолеет сложный этап и вступит в стадию, когда разногласия могут находиться под контролем, ради общих целей сотрудничества и стабильности.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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