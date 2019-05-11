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11.05.2019 11:38
Рубрика: Общество

В Думу внесен законопроект об учете мнения учителей при выборе учебников

Текст: Ксения Колесникова

 Народное Собрание Республики Дагестан внесло в Госдуму законопроект, который предполагает изменить Федеральный закон "Об образовании в РФ". Статьи 18 и 28 предлагается дополнить словами о том, что учебники в школы должны выбираться "с учетом мнений педагогических работников, осуществляющих обучение по соответствующим предметам".

Текст документа уже размещен на официальном сайте Госдумы.

- В Федеральном законе нет четкого понимания того, кто выбирает учебники и учебные пособия - образовательная организация или педагогический работник (учитель-предметник), - говорится в пояснительной записке к документу.

Фото: iStock
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Сейчас в школы за счет бюджета закупаются учебники из федерального перечня. Но какие именно линейки и пособия можно выбрать? Зачастую, выбор делает директор школы. Или же местные органы управления образованием, которые закупают крупные партии литературы.

- На практике существующее правовое регулирование приводит к накоплению в школьных библиотеках большого количества учебников, учебных пособий, заказанных образовательными организациями без учета мнений учителей-предметников, и не получивших применения в учебном процессе, - считают авторы законопроекта. - Конфликт может быть разрешен при одновременном учете мнений как образовательной организации, так и педагогических работников.

То есть, если новый документ будет принят, то при выборе учебников школы будут обязаны учитывать мнение учителей.

При этом важно понимать, что формально "право учителя на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания" в законе "Об образовании" прописано.

Но по факту, как отмечают члены Народного Собрания Республики Дагестан, это право остается именно формальным: сегодня педагог выбирает учебник уже из готового списка, составленного образовательным учреждением. Если в этом списке выбор вообще возможен.

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Общество Образование Законодательная власть Госдума
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