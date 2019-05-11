В Госдуме оценили заявления о "контроле" РФ над украинской экономикой

В Госдуме предположили, зачем делаются заявления о том, что Россия якобы получила контроль над экономикой Украины.

Ранее об этом заявил председатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. По его словам, Россия получила мощный рычаг влияния на украинскую экономику, приняв решение о поставках угля, нефти и нефтепродуктов только по отдельным разрешениям.

Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий связал слова эксперта с избранием нового президента Украины. По его словам, сейчас все украинское экспертное сообщество старается создать вокруг Владимира Зеленского информационный фон, суть которого - новоизбранному президенту придется нелегко в отношениях с Россией. Ведь Москва якобы хочет взять под контроль не только экономику, но и будущее политическое устройство страны.

- Такие заявления не имеют под собой никакой основы, - подчеркнул депутат, передает RT.

По мнению Водолацкого, Киев сам создал прецеденты, которые мешают торговым отношениям двух стран. И для того чтобы восстановить статус-кво, считает он, нужно отменить все соответствующие решения уходящего президента Петра Порошенко, Верховной Рады, правительства. Речь, пояснил парламентарий, об указах или постановлениях, которые, в первую очередь, связаны с прекращением Договора о дружбе России и Украины.

- Второе - то, что касается прекращения налаженных экономических партнерских связей, все в руках нового руководства Украины, - добавил депутат.

Отметим, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что Москва введет запрет на экспорт нефти на украинскую территорию в качестве ответных мер: правительство Украины до этого расширило перечень российских товаров, запрещенных к ввозу.