В Китае спустили на воду сразу два ракетных эсминца

Два ракетных эсминца проекта 052D были спущены на воду на судостроительной верфи города Далянь, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Хуаньцю шибао". Корабль разработан и построен в Китае.

Эсминцы проекта 052D имеют водоизмещение 7,5 тысячи тонн. В длину они составляют 157 метров, а в ширину 17 метров. Суда этого типа способны выполнять боевые задачи на море в одиночном плавании и в составе группы боевых кораблей.

При этом головной эскадренный миноносец проекта 055 "Наньчан", который в ближайшее время войдет в состав ВМС КНР, считается одним из наиболее крупных надводных боевых кораблей во всем мире, которые не относятся к авианосцам.