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11.05.2019 20:50
Рубрика: В мире

В Мексике на фабрике пиротехники прогремел взрыв, есть жертвы

Текст: Юрий Когалов

Как минимум один человек погиб при взрыве на фабрике пиротехники в мексиканском муниципалитете Тульпетеке, еще четверо пострадали. Об этом сообщает телеканал Televisa со ссылкой на представителей гражданской обороны.

Один человек стал жертвой стрельбы в пакистанской гостинице

По словам генерального координатора службы в штате Мехико Луиса Фелипе Пуэнте, все раненые доставлены в больницы, им оказывается медицинская помощь. На месте продолжают работать спасатели, пожарные и военные. Район, где располагается фабрика, оцеплен.

Чиновник также отметил, что причины взрыва пока не установлены, у мастерской были все необходимые разрешения. Стоит отметить, что в Мексике крайне популярны салюты, без них не обходится ни один праздник. Однако при производстве периодически происходят взрывы, в том числе с летальным исходом. В 2016-м году при подобном взрыве на ярмарке пиротехники в том же муниципалитете Тультепеке погибли более 40 человек.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика
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