WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

Уже 31 декабря 2019 года WhatsApp полностью прекратит работу на смартфонах с устаревшими операционными системами. Речь идет обо всех устройствах на базе Windows Phone.

Кроме того, поддержки лишатся смартфоны под управлением Android 2.3.7 и более старших версий и гаджетах с iOS 7. Это произойдет 1 февраля 2020 года. Информацию о прекращении поддержки официально подтвердили разработчики мессенджера, добавив соответствующие пункты в раздел вопросов и ответов.

Как отмечает Phone Arena, некоторые функции WhatsApp могут прекратить работать и до истечения указанного срока. Более того, те, кто использует вышеупомянутые смартфоны, уже сейчас не могут создавать новые учетные записи.

Прекращение поддержки вряд ли затронет большое количество пользователей. Согласно статистике Google, на которую ссылается TechRadar, в настоящее время только 0,3 процента владельцев Android-девайсов используют устаревшую версию операционной системы. Старая iOS (версия 10 или ниже) установлена примерно на 5 процентах мобильных девайсов от Apple. В то же время, как пишет создание, многие обладатели устаревших смартфонов - это пожилые люди, которые не разбираются в новых технологиях, но при этом связь в мессенджерах для них очень важна.