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WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

11.05.2019,  
11:58
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Уже 31 декабря 2019 года WhatsApp полностью прекратит работу на смартфонах с устаревшими операционными системами. Речь идет обо всех устройствах на базе Windows Phone.

Кроме того, поддержки лишатся смартфоны под управлением Android 2.3.7 и более старших версий и гаджетах с iOS 7. Это произойдет 1 февраля 2020 года. Информацию о прекращении поддержки официально подтвердили разработчики мессенджера, добавив соответствующие пункты в раздел вопросов и ответов.

Как отмечает Phone Arena, некоторые функции WhatsApp могут прекратить работать и до истечения указанного срока. Более того, те, кто использует вышеупомянутые смартфоны, уже сейчас не могут создавать новые учетные записи.

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Прекращение поддержки вряд ли затронет большое количество пользователей. Согласно статистике Google, на которую ссылается TechRadar, в настоящее время только 0,3 процента владельцев Android-девайсов используют устаревшую версию операционной системы. Старая iOS (версия 10 или ниже) установлена примерно на 5 процентах мобильных девайсов от Apple. В то же время, как пишет создание, многие обладатели устаревших смартфонов - это пожилые люди, которые не разбираются в новых технологиях, но при этом связь в мессенджерах для них очень важна.

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