Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке. По крайней мере, мужская часть поклонников Алины, несомненно, с восторгом отреагировала на фотографии, появившиеся в ее Instagram.

После непростого сезона Загитова отправилась в отпуск, откуда опубликовала несколько фото в купальнике. Несколько непривычно видеть ее в таком антураже - не на льду, не в момент исполнения сложнейших прыжков. Но, между тем, Алина напомнила, что является не просто выдающейся спортсменкой, но и красивой девушкой. Ну и летнего настроения эти фотографии тоже добавляют.

"Море, солнце, красота" - такими словами подписана публикация. Загитова, правда, не уточнила, где именно проводит отпуск. Но это и не так важно; хочется лишь пожелать Алине, чтобы она хорошо отдохнула и набралась сил для новых свершений.

Кстати



Внешние достоинства Алины Загитовой высоко оценил ее коллега по цеху, пятикратный чемпион Японии по фигурному катанию Дайсукэ Такахаси. Он заявил, что считает россиянку обладательницей идеальных ног.