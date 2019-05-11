Защитник Задоров присоединится к сборной России на ЧМ по хоккею

Состав сборной России на чемпионате мира по хоккею пополнит защитник "Колорадо" Никита Задоров. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

"Колорадо" Задорова в нынешнем сезоне НХЛ стал восьмым в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и пробился в плей-офф. В борьбе за Кубок Стэнли команда дошла до четвертьфинала, где в семи матчах уступила "Сан-Хосе". Задоров в "регулярке" провел 70 матчей и набрал 14 очков (7+7), также он провел 12 игр в плей-офф, но результативными действиями не отметился.

Изначально он не был включен в расширенный состав сборной России на чемпионат мира. Однако на турнир наш тренерский штаб заявил 21 игрока, что позволяет дозаявлять хоккеистов по ходу соревнований - максимальное количество игроков в заявке, напомним, составляет 25 человек.

Сборная России успешно начала выступление на мировом первенстве в Словакии, накануне обыграв Норвегию 5:2. Следующий матч наша команда проведет в воскресенье 12 мая против Австрии - игра начнется в 13:15 по московскому времени.