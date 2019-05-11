"Желтые жилеты" могут дать Парижу передышку

Новости

Умер один из создателей "Человека-паука" Элвин Сарджент 13:15
На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов 13:08
Назван самый популярный среди автомобилистов район Москвы 12:50
Названы самые распространенные автомобили со скрученным пробегом 12:30
Одиннадцать человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Сочи 12:20
Эксперт: Россия получила контроль над украинской экономикой 12:15
Защитник Задоров присоединится к сборной России на ЧМ по хоккею 12:04
Хоккеист сборной России Елесин подписал контракт новичка с "Калгари" 11:53
В Крыму приостановили подъем судна с полотнами Айвазовского 11:45
Правительство утвердило правила восстановления лесов 11:39
В Думу внесен законопроект об учете мнения учителей при выборе учебников 11:38
Нацсобрание Франции приняло законопроект о восстановлении Нотр-Дама 11:34
В Петербурге в двойном ДТП пострадали водители и спасатели 11:33
В Москве заработал новый автовокзал 11:20
Видео: Tesla прошла проверку лобовым ударом в ДТП 11:05
Семеро школьников в Японии пострадали при падении навеса от солнца 11:03
В Японии на горнолыжном подъемнике застряли 160 человек 10:43
В Москве пройдет экологический забег 10:39
Психологи рассказали, кто чаще всего сплетничает 10:37
В Чечне на автозаправке взорвалась цистерна с газом 10:30
Адвокат Трампа отменил свою поездку на Украину 10:18
Туристы прибыли на Камчатку под флагом Багамских островов 10:07
АвтоВАЗ раскрыл свои экспортные планы 09:27
В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9 09:15
Хабаровчанина заподозрили в хищении пяти млн рублей у банка 09:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
11.05.2019 12:45
Рубрика: В мире

"Желтые жилеты" могут дать Парижу передышку

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Судя по активности в социальных сетях, в нынешнюю 26-ю по счету протестную субботу "желтые жилеты" решили переключиться на провинцию.

Следует отметить, что их неформальным лидерам с каждой неделей все труднее мобилизовать сторонников на антиправительственные акции, особенно если для этого надо преодолеть не одну сотню километров, чтобы оказаться в городе на Сене.

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Видео: В Париже произошли столкновения демонстрантов с полицией

Весьма показательным стал последний день общенациональных действий 4 мая, который был отмечен самой низкой явкой за всю историю "желтожилетного" движения. Участие в нем приняли около 19 тысяч человек, а из них полторы тысячи - во французской столице.

И на этот раз "желтая волна" если и заденет Париж, то, скорее всего, лишь по касательной. Интерес к центральному столичному мероприятию, а это марш против планов властей сократить число госслужащих, в частности в области образования, проявили чуть больше тысячи человек.

Тем не менее, как и раньше, район Елисейских полей, кварталы вокруг резиденции французского президента, здания Национального собрания, а также собора Парижской Богоматери объявлены зоной, где какие-либо демонстрации  запрещены.

Куда больше желающих поучаствовать в манифестации, что должна состояться в эту субботу в Лионе. Шесть тысяч человек выразили поддержку призыву, опубликованному на Facebook, а он сформулирован следующим образом: "Акт 26. Против приватизации общественной собственности".

У избитой в Париже российской журналистки выявили сотрясение мозга

Речь идет о некоторых крупных государственных концернах и компаниях, имеющих стратегическое значение, которые могут в обозримом будущем частично или полностью перейти в частные руки. К примеру,  общество "Аэропорты Парижа" (ADP), что владеет главными воздушными воротами столицы - Руасси-Шарль де Голль и Орли.

Нацсобрание Франции приняло законопроект о восстановлении Нотр-Дама

Накануне манифестации префектура Лиона издала указ, запрещающий какие-либо акции в четырех центральных районах города.

Аналогичным образом поступили и в Нанте на западе Франции. По данным полиции, этот город планируют посетить две тысячи "жилетов", среди которых "не менее 500  агрессивно настроенных "ультра". С тем, чтобы избежать серьезных беспорядков, решено устроить профилактические досмотры на всех автодорогах, ведущих в Нант, а также на городском вокзале.

В мире Европа Франция Акции "желтых жилетов" в Париже
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Киеве сообщили о прекращении железнодорожного сообщения с Россией
Ле Пен поставила ультиматум Макрону касательно выборов в Европарламент
Трамп снова поручил увеличить пошлины на китайские товары
МИД заявил об отказе в американских визах дипломатам РФ
Анкара опровергла информацию об отказе покупать у РФ С-400