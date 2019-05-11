"Желтые жилеты" могут дать Парижу передышку

Судя по активности в социальных сетях, в нынешнюю 26-ю по счету протестную субботу "желтые жилеты" решили переключиться на провинцию.

Следует отметить, что их неформальным лидерам с каждой неделей все труднее мобилизовать сторонников на антиправительственные акции, особенно если для этого надо преодолеть не одну сотню километров, чтобы оказаться в городе на Сене.

Весьма показательным стал последний день общенациональных действий 4 мая, который был отмечен самой низкой явкой за всю историю "желтожилетного" движения. Участие в нем приняли около 19 тысяч человек, а из них полторы тысячи - во французской столице.

И на этот раз "желтая волна" если и заденет Париж, то, скорее всего, лишь по касательной. Интерес к центральному столичному мероприятию, а это марш против планов властей сократить число госслужащих, в частности в области образования, проявили чуть больше тысячи человек.

Тем не менее, как и раньше, район Елисейских полей, кварталы вокруг резиденции французского президента, здания Национального собрания, а также собора Парижской Богоматери объявлены зоной, где какие-либо демонстрации запрещены.

Куда больше желающих поучаствовать в манифестации, что должна состояться в эту субботу в Лионе. Шесть тысяч человек выразили поддержку призыву, опубликованному на Facebook, а он сформулирован следующим образом: "Акт 26. Против приватизации общественной собственности".

Речь идет о некоторых крупных государственных концернах и компаниях, имеющих стратегическое значение, которые могут в обозримом будущем частично или полностью перейти в частные руки. К примеру, общество "Аэропорты Парижа" (ADP), что владеет главными воздушными воротами столицы - Руасси-Шарль де Голль и Орли.

Накануне манифестации префектура Лиона издала указ, запрещающий какие-либо акции в четырех центральных районах города.

Аналогичным образом поступили и в Нанте на западе Франции. По данным полиции, этот город планируют посетить две тысячи "жилетов", среди которых "не менее 500 агрессивно настроенных "ультра". С тем, чтобы избежать серьезных беспорядков, решено устроить профилактические досмотры на всех автодорогах, ведущих в Нант, а также на городском вокзале.