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12.05.2019 21:40
Рубрика: В мире

Шанхай лидирует по уровню доходов

Российская газета - Спецвыпуск № 100(7858)
По данным опроса, Шанхай, Пекин и Шэньчжэнь - три города материкового Китая с наибольшей долей лиц с высоким уровнем дохода.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Шанхае о том, что они получают ежемесячный оклад в размере более 10 тысяч юаней (1490 дол. США), заявили 35,09 процента респондентов. Далее следует Пекин (35,07 процента) и Шэньчжэнь (27 процентов), отмечено в результатах опроса. Отчет о нем был опубликован 23 апреля совместно с платформой по управлению активами Тencent Licaitong, Финансовым аналитическим центром Тencent Financial Technology Think Tank и Интернет-ориентированным аналитическим центром, связанным с Tencent, Penguin Intelligence.

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