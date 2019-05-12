По данным опроса, Шанхай, Пекин и Шэньчжэнь - три города материкового Китая с наибольшей долей лиц с высоким уровнем дохода.

В Шанхае о том, что они получают ежемесячный оклад в размере более 10 тысяч юаней (1490 дол. США), заявили 35,09 процента респондентов. Далее следует Пекин (35,07 процента) и Шэньчжэнь (27 процентов), отмечено в результатах опроса. Отчет о нем был опубликован 23 апреля совместно с платформой по управлению активами Тencent Licaitong, Финансовым аналитическим центром Тencent Financial Technology Think Tank и Интернет-ориентированным аналитическим центром, связанным с Tencent, Penguin Intelligence.