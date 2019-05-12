На этой неделе флагману российского баскетбола московскому ЦСКА предстоит провести самые важные матчи сезона. В среду армейцы отправляются в испанскую Виторию, где в рамках "Финала четырех" Евролиги их ждет встреча с действующим обладателем титула мадридским "Реалом". Накануне этого события корреспондент "РГ" пообщался с президентом ЦСКА Андреем Ватутиным.

ЦСКА вышел в "Финал четырех" Евролиги после тяжелейшей серии с "Басконией", а болельщики восприняли это событие буднично, как само собой разумеющееся. Не обидно?



Андрей Ватутин: То, что мы постоянно выходим в "Финал четырех", не всегда служит нам хорошую службу. Как Вы правильно заметили, ЦСКА приучил к тому, что это происходит практически каждый сезон и выглядит некоей обязательной программой. Специалисты и коллеги из других клубов прекрасно понимают, что стабильный выход в четверку вовсе не гарантирован, и является отличным результатом работы клуба на дистанции. Нас часто попрекают бюджетом, но команды, оперирующие сравнимыми и даже большими суммами, зачастую в четверку не попадают. Посмотрите, сколько лет не была в четверке "Барселона", спросите "Эфес", который оказался в квартете впервые в истории новой Евролиги, где "Милан"? Это был, возможно, один из самых сложных выходов в "Финал четырех". Серия получилась, как я и предполагал, очень тяжелая. Мы десять лет не проигрывали дома в плей-офф и впервые поехали в Виторию, имея 1:1 в серии. Победить дважды "Басконию" на выезде, тем более в плей-офф - дорогого стоит. Ключевой, конечно, была третья игра. Команда правильно отреагировала на то, что произошло во втором матче (его ЦСКА проиграл - прим. авт.).

Мы показали свой настоящий характер, особенно в четвертой встрече. Проигрывая 12 очков, в четвертой четверти мы их просто смяли. Хотя в Витории и болеют хорошо, и команда традиционно неуступчивая. Этот выход в "Финал четырех" - для тех, кто верил и поддерживал нас весь сезон и особенно после второй игры. Рад, что смогли их отблагодарить.

Получается, что ЦСКА - заложник репутации команды-победителя. Если вышли - так и должно быть, если бы проиграли, получили бы гору критики.



Андрей Ватутин: Действительно, много штампов. Мы в таком формате живем уже давно, и даже привыкли. Возможно, "исправить" ситуацию можно парой-тройкой провальных сезонов, но это не наш метод. Вообще жаль, что для многих Евролига - только "Финал четырех" и ничто иное, не 32 матча "регулярки" и плей-офф.

ЦСКА - самый стабильный клуб Европы. За счет чего удается год от года держать марку?



Андрей Ватутин: В первую очередь, ЦСКА - это люди. Игроки, тренеры, менеджмент, врачи, массажисты, сотрудники офиса. Каждый старается хорошо делать свою работу. Кропотливый ежедневный труд десятков людей приводит к тому, что ЦСКА является самым стабильным клубом. Не только из-за бюджета. Деньги - это инструмент, ими тоже надо уметь управлять. Мы давно не самый богатый клуб Европы. Хорошо, что благодаря владельцу и спонсорам у нас есть возможность приглашать классных игроков. Но главное - это люди, которые трудятся и стараются сделать так, чтобы ЦСКА побеждал.

Путевку в «Финал четырех» игроки ЦСКА завоевали, обыграв в тяжелейшей серии «Басконию» из Витории (справа). Фото: Михаил Синицын

Первый соперник по "Финалу четырех" - "Реал", который обыграл вас на аналогичной стадии год назад в Белграде. С какими мыслями ждете этого матча?



Андрей Ватутин: О том, что произошло в Белграде, не забываем. Понятно, что та игра нам совсем не удалась. Были объективные обстоятельства - травмы Де Коло и Хайнса, которые просто не успели набрать форму. Они были на паркете, но фактически не были привычными лидерами. Также у нас отсутствовал Вестерманн, а Воронцевич выбил плечо в первой четверти. Много составляющих, но уступили мы совершенно по делу. Сейчас, надеемся, нас ждет другая история.

Тот факт, что в регулярном сезоне ЦСКА дважды обыграл "Реал"…



Андрей Ватутин: …Ничего не значит. Это может придать дополнительной уверенности, но "Финал четырех", по сути, одна игра - полуфинал. И говорить о том, что у нас больше шансов, поскольку мы два раза их обыграли - это досужие размышления. "Регулярка" закончилась. Мы заняли в ней второе место, "Реал" - третье, но сути дела это не меняет. Надо подходить готовыми к полуфиналу, на который мы настраиваемся особенно. Он был для нас препятствием на протяжении многих лет, за исключением чемпионского Берлина. Главное, чтобы не было травм. Как мне кажется, больше уроков стоит извлечь не из того, что получилось в двух играх "регулярки", а в проигранном полуфинале прошлого сезона.

Удивление вызывает факт, что Евролига отдала "Финал четырех" Витории. Симпатичный, но крошечный город, в котором банально негде жить тысячам болельщиков. Как вам такой выбор?



Андрей Ватутин: Город хороший, красивый и, главное, баскетбольный, арена большая. Конечно, с точки зрения логистики и инфраструктуры есть много вопросов - мало гостиниц, ресторанов. Витория, действительно, выбивается из ряда столиц "Финалов четырех". Насколько я знаю, многие планируют жить не в Витории, а в Бильбао, Сан-Себастьяне, Биаррице. Болельщикам всех команд надо быть готовыми к тому, что придется много ездить на автобусах или машинах, потому что Витория всех вместить не сможет. "Финал четырех" в небольшом городе необычен, это не Берлин, Милан, Афины или Лондон. Очень надеюсь, организаторы справятся со всеми сложностями, а сами баски очень гостеприимный народ.

Как быть болельщикам, которые решат поддержать ЦСКА в Витории? Будет ли клуб как-то помогать?



Андрей Ватутин: Всем командам выделена квота билетов на "Финал четырех", в этот раз это 695 билетов. Мы, как обычно, откроем в Витории "Базу 25". Там болельщики смогут встречаться, общаться. Подготовим атрибутику специальную. Постараемся сделать все так же, как и на других "Финалах четырех". Главное, чтобы болельщики добрались, ведь попасть в Виторию не так просто.

Самому клубу насколько трудно в плане организации? Насколько я знаю, даже части сотрудников ЦСКА придется жить не в Витории.



Андрей Ватутин: Тут все в одинаковых условиях. Будет много переездов. Тем более что игроки приезжают с семьями, с детьми. И в Витории нет большого выбора отелей. Сложностей хватает.

Вы как руководитель одного из крупнейших клубов Евролиги поддерживали идею отдать "Финал четырех" Витории?



Андрей Ватутин: Это не обсуждается с клубами. Решение о проведении "Финала четырех" руководство Евролиги принимает самостоятельно. Это никогда не было предметом обсуждения для ассамблеи и совета акционеров. На турнир долго претендовала Москва, но по разным причинам фактически сняла свою кандидатуру. Подчеркну, не ЦСКА, а именно Москва. В некотором смысле Витория - план "Б" Евролиги, которая до последнего надеялась, что российская столица сможет принять "Финал четырех". Но этого не произошло.

Была информация, что Москва сняла кандидатуру, поскольку руководство нового дворца в Петровском парке, скажем так, не очень любит баскетбол. Это правда?



Андрей Ватутин: Арена должна быть сдана за год до "Финала четырех", и на ней также за год должны пройти тестовые баскетбольные матчи. Сдвинулись сроки сдачи арены, и это послужило основанием для незаключения договора. Кроме того, каждый город-хозяин несет определенные финансовые обязательства перед Евролигой, что и как конкретно не сложилось в случае с Москвой - не владею вопросом на 100 процентов.

Новая арена может быть интересна ЦСКА в качестве домашней?



Андрей Ватутин: Нас все устраивает в "Мегаспорте", для которого мы - якорный арендатор. Мы не пересекаемся ни с хоккеем, ни с чем другим. Некоторые вопросы, связанные с новогодними елками и представлениями в декабре-январе, решаются без особых сложностей. Нам комфортно в "Мегаспорте", и никуда уезжать мы не собираемся. На других аренах будут пересечения с иными мероприятиями, сложности с логистикой, паркетом, кольцами и так далее. Нет никаких оснований перевозить команду. Болельщики привыкли, станция метро рядом, парковка неподалеку.

Как вам посещаемость матчей ЦСКА в "Мегаспорте" в этом сезоне?



Андрей Ватутин: Мы решали достаточно масштабную задачу. По сути, перевезли команду с одной арены на другую, как минимум в два раза увеличили при этом посещаемость. Пока сохраним конфигурацию, при которой матчи Евролиги проходят в "Мегаспорте", а Единой лиги - в УСК ЦСКА. Объективно сейчас уже сложно представить матчи Евролиги в УСК ЦСКА. При всем уважении к этому залу, он морально устарел. Мы продолжаем работать над тем, чтобы посещаемость стала еще больше, чтобы "Мегаспорт" был полон не только на топовых играх Евролиги.

При этом на матчи плей-офф с "Басконией" все болельщики поместились только на нижнем ярусе, а верхний пустовал. Картина довольно грустная.



Андрей Ватутин: На первый матч мы верхний ярус специально не продавали, чтобы заполнить нижний. На втором матче открыли пару центральных секторов и продали их. Исходим из того, что лучше иметь полностью заполненный нижний ярус, чем группы зрителей наверху.

Согласен. Но почему на плей-офф аншлага не получилось?



Андрей Ватутин: Во-первых, мы заложники слогана "опять выйдут в "Финал четырех", незачем смотреть". Во-вторых, "Баскония" для большой части болельщиков не топ-команда, хотя по факту это не так. Команда из Витории могла оказаться в первой четверке, если бы в ходе сезона не играла без травмированных лидеров. Попади мы в плей-офф на "Реал" или "Барселону", были бы полные трибуны. К слову, если бы был пятый матч с "Басконией", он бы состоялся 1 мая, и, боюсь, трибуны почти наверняка были бы полупустыми - дачный сезон.

Не обидно, что ЦСКА делает очень многое для привлечения болельщиков, и в итоге на "Реал" придут, а на "Гран-Канарию" нет.



Андрей Ватутин: Обидно. Но это Москва. Все любят бренды. Приходят на "Реал", "Фенербахче", "Олимпиакос", "Барселону".

То есть задача не имеет решения?



Андрей Ватутин: Это как средство от рака. Оно не придумано, но это не значит, что не надо стараться его придумать. Нужно делать свою работу, анализировать изменения и надеяться на результат.

В следующем сезоне Евролига расширяется до 18 команд. Соответственно, календарь уплотнится. Как это будет выглядеть?



Андрей Ватутин: Будет семь недель со сдвоенными матчами. При худшем варианте их было бы девять, но в итоге решено стартовать раньше, 3 октября, и на неделю позже закончить сезон. Станет сложнее - добавится четыре игры. Объективно мы не очень хорошо играем эти сдвоенные матчи, в трех случаях из пяти в этом сезоне чередовали победы и поражения. Но это, скорее, пища для размышлений тренерам.

Евролига от расширения выиграет?



Андрей Ватутин: Не могу сказать. Нынешний формат всем нравился. Завершился самый интересный за последние годы регулярный сезон. До финиша было непонятно, кто выйдет в плей-офф. Хотя от самого плей-офф, наверное, ожидали большего. Посмотрим, насколько сильны будут две новые команды. Скорее всего, это будет французский "Виллербан" и еще одна команда из Германии.

Почему во время таких вот сдвоенных матчей не делать, скажем, матчи в одном городе? Допустим, сразу сыграть в Стамбуле с "Фенербахче" и "Эфесом"? Это ведь упростит логистику.



Андрей Ватутин: Есть 16 команд, и сделать всем удобный календарь невозможно. Это решение на первый взгляд выглядит логично, но не всегда получается при составлении расписания, хотя Евролига обещает максимально использовать озвученный Вами принцип. Открою небольшой секрет, что при верстке календаря Евролига пользуется услугами одного немецкого математика. И этот профессор ищет комфортные сочетания. Но, видимо, сделать всех довольными не получается.

Какие призовые полагаются клубам за выступления в Евролиге и растут ли эти цифры?



Андрей Ватутин: В последние два-три года цифры те же. Порядка 37 тысяч евро за победу в матче регулярного сезона, 70 тысяч - выигрыш матча плей-офф. Победа в самой Евролиге - миллион евро.

Для клубов с бюджетами по 20-25 миллионов суммы, прямо скажем, не впечатляют.

Андрей Ватутин: За сезон мы уже заработали чуть меньше миллиона евро. Это, конечно, лучше, чем ничего. Но применительно к бюджетам для всех 16 клубов Евролиги это действительно не самые большие суммы. Поэтому европейский баскетбол - это энтузиазм и амбиции владельцев команд, кто бы ими не являлся.

Призовые за победу в матче регулярного чемпионата Евролиги составляют порядка 37 тысяч евро, в плей-офф - 70 тысяч. Победа в турнире приносит миллион

При этом ЦСКА недавно Евролига оштрафовала за нарушение финансового фейр-плей. В чем там дело?



Андрей Ватутин: Эта история не закончена. Нас оштрафовали не за фейр-плей, а за то, что, по мнению Евролиги, мы затянули с предоставлением документов. Мы так не считаем и собираемся это решение оспорить. С фейр-плей у нас все нормально, что доказывает аудиторский отчет.

У девяти игроков ЦСКА по итогам сезона заканчиваются контракты. Разумеется, уже сейчас всем интересно, что с ними будет?



Андрей Ватутин: Танцевать, что называется, нужно от печки. Нужно вначале определиться с главным тренером. Это случится не раньше окончания "Финала четырех". То, что будет публиковаться и обсуждаться сейчас - это исключительно слухи. Призываю болельщиков к ним спокойно относиться.

У нынешнего тренера Димитриса Итудиса есть жесткая задача непременно выиграть Евролигу, чтобы сохранить должность?



Андрей Ватутин: Нет такого условия, глупости все это, смешно читать рассуждения на эту тему. Мы будем анализировать многие факторы. Димитрис - один из самых успешных тренеров в истории ЦСКА, к нему есть устойчивый интерес как со стороны команд Европы, так и НБА. Понятно, что победа в Евролиге - практически гарантия предложения о сотрудничестве. Посмотрим. Хочу отдельно отметить, что Димитрис пользовался и пользуется моей полной поддержкой, мы работаем вместе. Наш приоритет сейчас - успешное выступление в этом сезоне. Все остальное - потом.

Есть опасность, что все девять игроков команду покинут, и придется строить, по сути, новую команду?



Андрей Ватутин: У нас много игроков, к которым проявляют интерес гранды. Им предлагают и будут предлагать хорошие контракты, и у меня совсем нет уверенности, что наше предложение окажется самым интересным финансово. Времена, когда сначала подписывался состав ЦСКА, а потом формировался бюджет, очень давно прошли. Повторю, мы давно не самый богатый клуб континента. Наша проблема в том, что из всех команд Евролиги открывает бюджет только ЦСКА, все остальные этого не делают, а мы стали жупелом и мишенью. Понятно, что есть желание сохранить лидеров, сделать команду сильнее. Но я не уверен, что это будет всегда возможно по финансовым причинам. А для игроков сумма контракта - весомый аргумент.

На рынке российских игроков есть интересные ЦСКА фигуры?



Андрей Ватутин: Изобилия, конечно, нет. Пока, к сожалению, не вижу российских игроков, кто может помочь ЦСКА. Наш молодежный проект в этом смысле дает куда больше оптимизма.

ЦСКА будет готовиться к сезону без россиян, которым предстоит в начале осени играть за сборную на чемпионате мира. Это станет проблемой?



Андрей Ватутин: Конечно. Фактически это срывает подготовку, особенно с учетом более раннего старта сезона Евролиги. С этим придется справляться тренерскому штабу. Новому или старому.

ЦСКА по ходу сезона приходилось отпускать игроков на матчи сборной в отборочном турнире. Как пережили эту ситуацию?



Андрей Ватутин: Рад, что каждый раз удавалось находить компромиссное решение. Где-то в ущерб собственным интересам, но мы постоянно стараемся помогать национальной команде, ведь сборная для нас не пустой звук. Конечно сама ситуация конфликтная, приходится выбирать. Пока договоренности между ФИБА-Европа и Евролигой не предвидится. Как ни парадоксально, этот отборочный цикл показал, что нынешняя система сосуществования этих двух организаций работает. Криво, косо, но работает. Очевидно, в ближайшие годы нашему клубу придется действовать также, постоянно искать компромиссы. Хочу отметить и гибкую позицию РФБ, которая с пониманием относится к нуждам клубов, это очень важно, что мы слышим друг друга и договариваемся по приезду игроков.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"