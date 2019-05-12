В толстовском центре (Пятницкая, 12), который служит выставочным филиалом Государственного музея Л.Н. Толстого в Москве, 17 мая открывается выставка, посвященная 175-летию со дня рождения жены Льва Толстого графини Софьи Андреевны Толстой. Ее юбилей мы будем отмечать 3 сентября (22 августа ст. ст.). Выставка продлится до 11 ноября, посмотреть ее успеют все заинтересованные москвичи и гости столицы...

Горячо советую!

Выставка интересно продумана и состоит из трех залов. В первом можно познакомиться с общественной, издательской и творческой жизнью супруги мирового гения. Не все, например, знают, что она была не просто его женой и помощницей, но и издательницей его сочинений и даже их продавцом, то есть совмещала в своем лице, если можно так выразиться, и издательство, и оптовую книготорговую сеть. Тем паче не все знают, что после отречения Толстого от собственности, под которой он понимал и литературные права, единственным, по сути, источником семейного дохода была именно книгоиздательская деятельность его жены, отстоявшей свое право на издание и продажу произведений мужа, написанных до "духовного переворота", а это и "Война и мир", и "Анна Каренина", и "Казаки", и "Севастопольские рассказы", и автобиографическая трилогия "Детство", "Отрочество", "Юность", и многое другое. Имение Ясная Поляна было убыточным, так что содержание усадьбы Софье Андреевне приходилось покрывать из своих издательских доходов.

Творческая нереализованность была одним из источников страдания жены Толстого

Софья Андреевна была издателем не пассивным, а порой довольно агрессивным в современном бизнес-значении этого слова. Она весьма рьяно отстаивала литературные права мужа, которые он отписал ей, и не стеснялась иногда заходить на территорию, не принадлежавшую ей. Например, она заставила директора Императорских театров И.А. Всеволожского подписать с ней жесткий договор на право постановки пьесы "Власть тьмы", которая вообще была запрещена к постановке, но Толстая понимала, что это не навсегда.

В этом же зале можно будет узнать о филантропической деятельности жены Толстого. Опять-таки не все знают, что в 1891-93 гг. Лев Толстой со своими детьми работал "на голоде", поразившем тогда громадные территории средней полосы России, и благодаря их стараниям были спасены десятки тысяч обреченных на смерть крестьян. И это была именно работа с устройством общественных столовых, а не раздача дармовых мешков с мукой, что проблемы не решало. Тем не менее мешки с мукой все-таки требовались, а на это были нужны деньги. И вот эти деньги (огромные - за три года порядка 200 000 рублей) были собраны благодаря письму Софьи Андреевны в редакцию "Русских ведомостей". И она же в своем доме в Хамовниках фактически стала "пунктом приемки" этих пожертвований, а жертвовали иногда и по рублю, и каждого нужно было поблагодарить.

Здесь же можно будет узнать о творческих устремлениях жены гения. Будем откровенны, собственная творческая нереализованность была одним из главных источников страдания Софьи Андреевны. Можно, конечно, над этим иронизировать, как и над творческими амбициями третьего сына Толстого Льва Львовича, в чем немало преуспели еще их современники... Но факт, что Софья Андреевна действительно была одарена многими творческими способностями. Орнаментальное шитье (знаменитое одеяло в греческом стиле) было не единственным ее талантом. Она и рисовала, и фотографировала, и писала в прозе - "Чья вина?", "Песня без слов", но, надо отдать ей должное, ничего при жизни не печатала.

Второй зал посвящен ее и Льва Николаевича детям. У них было 13 детей, весь список которых она сама составила в 1917 году, за два года до смерти. Из них только восемь дожили до зрелого возраста. Другие скончались в младенчестве, и нужно понимать, что это происходило буквально на ее руках. Мать, вырастившая восьмерых детей и пятерых похоронившая маленькими, сегодня возможна только в беднейшей стране третьего мира. Любая современная европейская женщина на такую "перспективу" смотрит с ужасом. В дореволюционной России, в том числе и в дворянских семьях, это было, как ни странно звучит, нормальным явлением. Примерно та же участь постигла и мать Софьи Андреевны, Любовь Александровну Берс. Но, быть может, именно благодаря жене Толстого, не просто пережившей это, но и описавшей в своих гениальных дневниках и мемуарах, этот женский героизм XIX века сегодня известен.

Наконец, третий зал посвящен супружеской жизни Софьи Андреевны и Льва Николаевича...

Толстой, каким мы его знаем, - это результат сложной, но счастливой семейной жизни

Вокруг нее из-за "ухода" Толстого из Ясной Поляны сложилось такое количество мифов, что пробиться к истине тут невероятно сложно. Но есть факты, которые очевидны. Ни один великий писатель мира не прожил со своей супругой без малого пятьдесят лет, не родил с ней тринадцать детей и не был на протяжении полувека окружен такой заботой о себе - о своем здоровье, самочувствии, своих ежедневных и ежеминутных потребностях, капризах и т.д. То, что она не разделила его духовные искания, не стала его союзницей в этом плане, как его друг и помощник В.Г. Чертков, - это проблема из проблем, и в этом можно разбираться бесконечно и спорить до хрипоты. Но факт, что Толстой прожил бок о бок не с "толстовцами", а со своей женой, и написал то, что он написал, не в толстовской "коммуне", а в семье. И говорить о том, что без своей жены он сделал бы в сто раз больше, - это, конечно, наивно. Это был бы другой Толстой и вообще не Толстой, каким мы его знаем и каким знает весь мир.

Тот Толстой, каким мы его знаем, - это во многом результат сложной, разноликой, но в целом счастливой семьи.

Ее жизнь была и его жизнью. Вспомним это.