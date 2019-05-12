Университеты Беларуси очень заинтересованы в расширении сотрудничества с образовательными учреждениями Китая, поскольку спрос на выпускников со знанием китайского языка растет, и все больше студентов хотят его изучать.

Первый заместитель министра образования Республики Беларусь Ирина Старовойтова говорит, что в этом году Беларусь и Китай отмечают 26-ю годовщину установления дипломатических отношений и планируют больше культурных и образовательных обменов в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

В 2019 году Беларусь и Китай совместно проводят Год образования, правительства и университеты обеих стран реализовывают несколько инициатив.

"Мы надеемся, что инициатива "Один пояс, один путь" и Год образования помогут китайцам узнать больше о нашей стране, истории, культуре и системе образования, что позволит укрепить двустороннее сотрудничество между университетами и институтами исследования языка", - сказала Ирина Старовойтова в интервью China Daily.

После распада СССР в 1991 году и обретения независимости Беларусь стала уделять большое внимание системе образования. Население Беларуси составляет около 9 миллионов человек, в стране насчитывается 51 высшее учебное заведение, где обучают студентов по более чем 400 специальностям и занимаются исследованиями в таких областях, как, например, медицинская техника, связь, ядерная энергия, робототехника.

"Мы уверены, что для того чтобы узнать культуру страны, там нужно побывать, а чтобы понять ее систему образования, нужно там поучиться", - добавила Ирина Старовойтова.

В прошлом году 300 старшеклассников из Китая по приглашению президента Беларуси Александра Лукашенко приехали в летний лагерь в стране, рассказала министр. Более 3 тысяч китайских студентов учатся в Беларуси и более тысячи белорусских студентов учатся в Китае по обмену.

Учитывая все более тесные связи Беларуси и Китая и высокий спрос на выпускников со знанием китайского языка, правительство Беларуси разрабатывает программы преподавания китайского языка, а Министерство образования разработало стратегию развития системы изучения и преподавания китайского языка в Беларуси до 2020 года.

Китайский язык преподают в 14 высших учебных заведениях Беларуси, кроме того, в стране есть четыре Института Конфуция.

В прошлом году в Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) появилась кафедра китайского языка и курсы по преподаванию китайского для учителей старшей школы. Ректор МГЛУ Наталья Баранова говорит, что все больше молодых людей в Беларуси хотят изучать китайский язык. МГЛУ сотрудничает с Юго-восточным университетом города Нанкина в провинции Цзянсу. Сейчас в нем работают 15 китайских преподавателей, но этого недостаточно, чтобы полностью удовлетворить спрос.

Институт Конфуция открылся при университете в сентябре 2011 года, и занятия в нем посетили более 10 тысяч студентов. Директор Института Конфуция в МГЛУ со стороны Беларуси Татьяна Демьяненко говорит, что в 2011, когда он только открылся, в нем было всего две аудитории и не более 20 студентов.

"Сейчас здесь учатся более 300 человек - подростки, сотрудники компаний и даже люди старшего поколения, которые интересуются китайским языком и культурой", - говорит Демьяненко.