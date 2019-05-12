Цукерберг отказался разделять Facebook, Instagram и WhatsApp

Сооснователь Facebook Крис Хьюз опубликовал наделавшую много шума колонку в The New York Times, в которой призвал Марка Цукерберга разделить компанию на несколько частей. Цукерберг ответил бывшему коллеге - он заявил, что это невозможно.

В своем материале для популярной газеты Хьюз утверждал, что Facebook, включающая в себя также Instagram и мессенджер WhatsApp, представляет собой монополию. Он предлагал разделить три сервиса и управлять каждым из них отдельно.

Кроме того, по сооснователя Facebook, Марк Цукерберг обладает большей властью, чем любая персона в правительстве США или любое другое влиятельное частное лицо. Заняться "разделением" Facebook Хьюз предложил властям Соединенных Штатов - по его мнению, отрасли нужен контролирующий орган.

Он также отметил, что Марк Цукерберг может влиять на алгоритмы вывода записей в соцсети, влияя на то, что пользователи могут видеть, а что будет от них скрыто. Все это в совокупности, уверен Хьюз, ограничивает конкуренцию, отрицательно влияет на демократию.

Напомним, что ранее Facebook уже сталкивалась с обвинениями во влиянии на исход президентских выборов в США - компанию пытались уличить в том, что она намеренно показывает разным группам избирателей разные агитационные материалы.

Комментируя предложения Хьюза, нынешний глава Facebook заявил, что предложение Хьюза не решил перечисленных им проблем. "Если нам важны демократия и выборы, то вам лучше пожелать, чтобы такая компания как наша, смогла ежегодно инвестировать миллиарды долларов в создание действительно совершенных инструментов для борьбы с вмешательством в выборы", - заявил Марк Цукерберг изданию France Info (его цитирует TechCrunch).

Глава Facebook также заявил, что его компания, несмотря на обвинения, много делает для безопасности пользователей и приносит людям пользу благодаря своим "размерам". Он отметил, что бюджет на безопасность в 2019 году больше годового бюджета компании в начале этого десятилетия, когда компания разместила акции на бирже, став публичной.

Защищать Цукерберга от критики со стороны Хьюза взялся бывший британский премьер Ник Клегг. В своей колонке для The New York Times он отметил, что "важны не размер компании, а защита прав и интересов потребителей, а также ответственность перед правительством и законодателями, которые осуществляют контроль над коммуникациями и торговлей". "Нет ничего плохого в большом. Нельзя штрафовать за успех", - уверен он.