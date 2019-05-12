Эксперт рассказал, можно ли выжить при разрыве аорты

- Традиционно причин, вызывающих разрыв аорты, две: бывают врожденные аневризмы, от которых никак не убережешься. Они возникают у людей с синдромом Марфана - патологией соединительной ткани, когда она легко тянется. У таких больных аневризма обычно возникает уже в молодом возрасте, и, соответственно, от этого никак не убережешься. Если только ее вовремя обнаружат - в этом случае выполняют протезирование аорты. Но это одна из самых сложных кардиохирургических операций. Это высший пилотаж кардиохирургии, потому что надо не просто заменить аорту, но и пришить все сосуды, которые от нее отходят.
Вторая причина - это атеросклероз аорты, который возникает от всех типичных, всем известных факторов, негативно влияющих на сосуды. Это атеросклероз, гипертония: от высокого давления аорта постепенно расширяется.
Специальных скрининговых программ, направленных на выявление этого вида аневризмы, нет - это довольно редкая патология. Вот на предмет аневризмы брюшного отдела аорты мужчинам-курильщикам старше 60 лет рекомендуется обследоваться - хотя бы раз посмотреть с помощью УЗИ, не расширена ли аорта.
Что касается ситуации, о которой мы говорим, скрининг в таких случаях малоэффективен, потому что болезнь редкая. Нужно обследовать много народа, затратить на это много денег - а выявляемость все равно останется мизерной. Эффективнее направить больше средств на борьбу с основными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний: на обеспечение контроля за артериальным давлением, холестерином, на пропаганду здорового образа жизни. Это принесет множество плодов, снизит частоту инфарктов, инсультов и, в том числе, разрывов аневризмы тоже.