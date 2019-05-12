Эксперт рассказал, можно ли выжить при разрыве аорты

Причиной гибели известного журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты. Каковы шансы на спасение при таком поражении? На этот вопрос "Российской газете" ответил замглавного врача, руководитель регионального сосудистого центра Первой Градской больницы им. Н.И. Пирогова Москвы, профессор Михаил Гиляров:

- Традиционно причин, вызывающих разрыв аорты, две: бывают врожденные аневризмы, от которых никак не убережешься. Они возникают у людей с синдромом Марфана - патологией соединительной ткани, когда она легко тянется. У таких больных аневризма обычно возникает уже в молодом возрасте, и, соответственно, от этого никак не убережешься. Если только ее вовремя обнаружат - в этом случае выполняют протезирование аорты. Но это одна из самых сложных кардиохирургических операций. Это высший пилотаж кардиохирургии, потому что надо не просто заменить аорту, но и пришить все сосуды, которые от нее отходят.

Вторая причина - это атеросклероз аорты, который возникает от всех типичных, всем известных факторов, негативно влияющих на сосуды. Это атеросклероз, гипертония: от высокого давления аорта постепенно расширяется.

Специальных скрининговых программ, направленных на выявление этого вида аневризмы, нет - это довольно редкая патология. Вот на предмет аневризмы брюшного отдела аорты мужчинам-курильщикам старше 60 лет рекомендуется обследоваться - хотя бы раз посмотреть с помощью УЗИ, не расширена ли аорта.

Что касается ситуации, о которой мы говорим, скрининг в таких случаях малоэффективен, потому что болезнь редкая. Нужно обследовать много народа, затратить на это много денег - а выявляемость все равно останется мизерной. Эффективнее направить больше средств на борьбу с основными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний: на обеспечение контроля за артериальным давлением, холестерином, на пропаганду здорового образа жизни. Это принесет множество плодов, снизит частоту инфарктов, инсультов и, в том числе, разрывов аневризмы тоже.