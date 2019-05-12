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Спорт
12.05.2019 11:05
Текст: Артур Нанян

Фазель объяснил изменение формата полуфиналов ЧМ по хоккею

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что формат проведение полуфиналов на чемпионатах мира претерпел изменения по инициативе ведущих национальных команд.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Перед текущим первенством планеты, который проходит в Словакии, было объявлено: в 1/2 финала сборные с наивысшим посевом по итогам группового этапа сыграет с командой, получившей наименьший номер посева. Если сборные заняли одинаковые места, то посев будет определяться по четырем факторам: количество набранных очков, разница шайб, количество голов и рейтинг ИИХФ до старта соревнования.

Также был утвержден отказ от буллитов в финале в случае ничьей в основное время и овертайме. Теперь в овертайме команды будут играть в формате "три на три", а количество овертаймов не будет ограничено.

"Сборные не любят уступать в серии буллитов. Хотя они мне нравятся. Пожелание отменить их исходило от нескольких национальных ассоциаций. Не думаю, что игра в овертайме "три на три" займет много времени", - приводит слова Фазеля ТАСС.