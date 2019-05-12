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12.05.2019 19:33
Рубрика: Спорт

Сделал чудо

Финский тренер привел "Кузбасс" к титулу и уже готовит сборную
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 100(7858)
Спустя всего несколько дней после сенсационной победы кемеровского "Кузбасса" над ВК "Зенит-Казань" в "золотой" серии мужской Суперлиги финский наставник чемпионов Туомас Саммелвуо приступил к работе на первом учебно-тренировочном сборе нашей национальной команды в Новогорске.
У Туомаса Саммелвуо на празднование чемпионства с кемеровским "Кузбассом" было совсем немного времени. Фото: volley.ru У Туомаса Саммелвуо на празднование чемпионства с кемеровским "Кузбассом" было совсем немного времени. Фото: volley.ru
У Туомаса Саммелвуо на празднование чемпионства с кемеровским "Кузбассом" было совсем немного времени. Фото: volley.ru

Когда в начале марта президиум Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) назначил Саммелвуо новым рулевым нашей сборной вместо Сергея Шляпникова, перешедшего на другую должность, у этого решения критики имелись. Но теперь абсолютно очевидно - выбор был сделан абсолютно правильный.

Назван расширенный состав женской волейбольной сборной на Лигу наций

Саммелвуо отработал в "Кузбассе" уже три сезона и при нем клуб совершил колоссальный прорыв, причем многих успехов добился впервые в истории - получил право выступить в еврокубках, добрался до полуфинала второго по значимости на континенте Кубка ЕКВ, попал на пьедестал Суперлиги сразу в качестве обладателя золотых наград.

Напомним, что в финальной серии "Кузбасс" выиграл у казанцев две гостевые встречи (3:0, 3:1), затем в Кемерове уступил (0:3), но в четвертом по счету и снова домашнем матче дожал грозного оппонента - 3:1.

- Мы сделали чудо! Радостно было видеть, как люди на трибунах в Кемерове обнимали и поздравляли друг друга, - говорил Саммелвуо сразу после окончания "золотой" серии. - После первой игры в Казани кто-то мог подумать, что это случайность, но нам удалось взять верх еще дважды! Как тренер, я смотрю дальше - нам нужно усилить клуб, у нас впереди много работы. Мне же предстоит дебют в качестве наставника сборной России, это колоссальная ответственность.

Фото: Пресс-служба ЕКВ
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Национальная дружина пока далеко еще не в полном составе собралась вчера на базе в подмосковном Новогорске. Уже 31 мая подопечные Саммелвуо начнут первый этап предварительного раунда Лиги наций в Сербии, где встретятся с хозяевами. Японией и Францией. А главные турниры года - олимпийская квалификация и чемпионат Европы.

Что касается казанского "Зенита", который за предшествующие этому чемпионату десять лет выигрывал титул девять (!) раз, то волейболисты из столицы Татарстана готовятся к финалу Лиги чемпионов. В немецком Берлине команда Владимира Алекно 18 мая сразится с итальянской "Мачератой".

Интересно, что у соперника времени на передышку практически вообще не будет. Итальянский финал затянулся до пятой игры, только 14 мая "Мачерата" и "Перуджа" определят чемпиона.

Спорт Волейбол
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