Футболисты отобрались на Всемирные пляжные игры

Мужская сборная России по пляжному футболу успешно преодолела барьер квалификации на первые в истории Всемирные пляжные игры, которые состоятся в октябре этого года на тихоокеанском побережье в Сан-Диего (США).

Квалификация проходила в испанском городке Салоу. Россияне в первом раунде разгромили норвежцев (7:0), а затем победа в четвертьфинале над Украиной (7:2) позволила получить путевку в Сан-Диего. В матче с нашими географическими соседями четыре гола на счету Дмитрия Шишина.

Но турнир продолжался, россияне взяли верх над Швейцарией (4:3) и в воскресенье в финале встретились с Испанией.

Помимо России и Испании билеты в Сан-Диего забронировали также Италия и Швейцария. Сильнейший в игре Украина - Белоруссия получил право выступить в межконтинентальной квалификации против третьего по силе представителя южноамериканского отбора.