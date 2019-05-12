Греция лидирует по числу прибывающих на ее территорию беженцев

По данным Международной организации по миграции, из 17 тысяч мигрантов и беженцев, прибывших в этом году в Европу морским путем, 7839 человек направились в Грецию, 7202 - в Испанию, а остальные на Кипр и Мальту.

Потоки беженцев и иммигрантов на греческих островах в данный момент увеличиваются из-за благоприятных погодных условий, в то время как лагеря приема по всей стране переполнены. По данным министерства миграционной политики Греции, с 25 марта по 28 апреля на острова Лесбос, Самос и Хиос прибыло 1866 человек.

Реализация планов министерства по созданию дополнительных площадей для размещения беженцев откладывается по причине протестов населения тех регионов, где они должны появиться. Жителей же Лесбоса и Хиоса в разгар миграционного кризиса никто не спрашивал, и сейчас на этих островах расположены крупнейшие в стране лагеря беженцев, вмещающие вместо положенных сотен людей - тысячи.

Новые поселенцы фактически поставили крест на туристической отрасли данных островов. Годом ранее мэр Лесбоса Спирос Галинос заявлял, что местные жители боятся появляться в вечернее время на улице из-за тысяч наводнивших остров мигрантов.

Постепенно накапливается и усталость граждан Греции от постоянно находящихся рядом с ними беженцев. Представители волонтерских организаций жалуются, что им приходится набирать персонал из числа иностранцев, так как традиционно радушные греки уже отказываются оказывать какую-либо помощь волонтерам.