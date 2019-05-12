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12.05.2019 18:32
Рубрика: Спорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Квят финишировал девятым

Текст: Артур Нанян

В Барселоне завершилась гонка Гран-при Испании "Формулы-1". Победу одержал пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Квят: Наше время еще придет

Второе место досталось напарнику Хэмилтона по команде финну Валттери Боттасу, а замкнул тройку лидеров пилот "Ред Булл" голландец Макс Ферстаппен. Что касается россиянина Даниила Квята, то он занял девятую строчку. Его напарник по "Торо Россо" Александер Албон стал 11-м.

В первой десятке, помимо Хэмилтона, Боттаса, Ферстаппена и Квята, также финишировали: Себастьян Феттель ("Феррари"), Шарль Леклер ("Феррари"), Пьер Гасли ("Ред Булл"), Кевин Магнуссен ("Хаас"), Карлос Сайнс ("Макларен") и Ромен Грожан ("Хаас").

К слову, Хэмилтон вышел в лидеры общего зачета. В активе Льюиса 112 очков. Занимающий вторую позицию Боттас отстает от лидера на семь баллов. А замыкает тройку Ферстаппен с 66-ю набранными очками. Квят в этом списке идет 16-м с тремя очками.

Спорт Формула-1
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