Хэмилтон выиграл Гран-при Испании

Пятый по счету этап чемпионат мира по автогонкам в классе "Формулы-1" завершился также, как и четыре предыдущих. Пилоты "Мерседеса" Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас были быстрее всех на трассе в Барселоне. Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят показал лучший результат в сезоне, завершив Гран-при Испании на девятой позиции.

Этап получился не самым богатым на события. А судьбоносной для окончательной расстановки сил стала борьба на первом круге. Именно после старта действующий обладатель чемпионского титула Хэмилтон обошел стартовавшего с поул-позишн напарника Боттаса, а пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен оказался впереди "Феррари" Себастьяна Феттеля. В том же порядке гонщики добрались до финиша.

- Этой победой я обязан нашей замечательной команде, - радовался после финиша Льюис Хэмилтон. - Мы сделали дубль уже на пятом этапе подряд - мы творим историю, и я горд быть ее частью. Сегодня мне удался отличный старт, я контролировал отрыв и очень рад за всю команду.

Приподнятое настроение Льюиса легко понять. Он выиграл Гран-при Испании в третий раз подряд. Для британца это третий успех в нынешнем сезоне, и благодаря ему Хэмилтон обошел Боттаса в общем зачете. Более того, Льюис получил дополнительный балл за самый быстрый круг, и теперь у него 112 очков. У Валттери - 105. Отрыв "Мерседеса" от конкурентов в Кубке конструкторов колоссальный - 217 очков против 121 у идущего вторым "Феррари".

Добрых слов заслужил и Даниил Квят, который до этапа в Барселоне набирал очки лишь раз, на дебютном этапе в Австралии. В Мельбурне Даня стал десятым. Теперь за пять кругов до финиша пилот "Торо Россо" обогнал Ромена Грожана из "Хааса", став девятым. Такой результат добавил Квяту два очка в личном зачете.

- Сегодня было первое воскресенье за долгое время, по итогам которого мы можем сказать, что хорошо выступили, - признался после финиша Даниил.