Инициатива "Один пояс, один путь" открывает студентам новые горизонты

В комплексной гимназии при Университете Цинхуа в марте прошла ярмарка вакансий, на которой были представлены стенды более 300 компаний.

Тысячи студентов из университета Цинхуа и других университетов Китая посетили недавнюю ярмарку вакансий, на которой предлагалось более 1000 рабочих мест в зарубежных проектах. Фото: Хао Шимин / для China Daily

Мероприятие привлекло много молодежи, находящейся в поиске работы. Студенты и выпускники разных учебных заведений пришли с подготовленными резюме для потенциальных работодателей.

Одна из них, 23-летняя аспирантка Китайского университета геонауки Мэй Ли, внимательно изучила перечисленные вакансии. "Я ищу работу в африканских филиалах китайских компаний, потому что хочу построить карьеру в чужой стране с увлекательной, загадочной и богатой культурой", - призналась Мэй Ли.

Для того, чтобы сделать поиск работы более удобным для тех, кто, как Мэй, заинтересован в возможностях трудоустройства за рубежом, Университет Цинхуа впервые подготовил специальную зону для компаний, участвующих в инициативе "Один пояс, один путь", и обозначил их стенды специальными знаками.

По словам директора Центра развития карьеры Университета Цинхуа Чжан Чао, более 40 компаний предложили более 1000 рабочих мест в зарубежных проектах в таких областях, как производство, финансы, строительство и телекоммуникации. "Для углубления инициативы "Один пояс, один путь" требуется много квалифицированных кадров, их усилия и знания. Мы поняли, что многие наши выпускники сейчас работают в зарубежных проектах, связанных с инициативой "Один пояс, один путь", поэтому решили открыть специальную зону на ярмарке, чтобы соискателям и компаниям было проще найти друг друга".

По данным университета Цинхуа, более 3600 студентов, которые учатся в нем и в других университетах, посетили ярмарку вакансий в поисках работы своей мечты. Среди них был Билал Халид, пакистанский студент из Северокитайского энергетического университета. По его словам, он заинтересован в работе в филиале китайской компании в Пакистане. 26-летний Халид начал изучать технику автоматического регулирования в китайском университете после окончания Университета управления и технологий в 2016 году в Лахоре. "Я приехал, чтобы получить степень магистра, потому что увидел возможности, предоставляемые инициативой "Один пояс, один путь". Я надеюсь, что совместные китайско-пакистанские предприятия или китайские компании, у которых есть проекты в моей стране, смогут нанять меня здесь и отправить домой на работу", - рассказал он.

По словам Халида, после трехлетнего обучения и жизни в Китае он может способствовать укреплению взаимопонимания и дальнейшему сотрудничеству между двумя странами. Для некоторых китайских работодателей Халид - подходящий кандидат и отвечает требованиям для работы за рубежом. Один из рекрутеров, поставщик телекоммуникационного оборудования, на ярмарке вакансий сказал: "Навыки межкультурного общения важны для ведения бизнеса за рубежом, поэтому мы обычно ищем подходящих иностранных студентов в таких местах, как Университет Цинхуа, Пекинский университет и Бэйханский университет".

Другой участник ярмарки вакансий - аспирант из Демократической Республики Конго Натан Миайиза Дивамбуэна, изучающий менеджмент в Университете Цинхуа, сказал, что он очень увлечен инициативой "Один пояс, один путь". В прошлом году он присоединился к Студенческой ассоциации инициативы в Цинхуа, целью которой является содействие всестороннему сотрудничеству и углубленным обменам. Восемьдесят процентов участников ассоциации - иностранные студенты. Позже Дивамбуэна работал в качестве сотрудника по связям с иностранцами в ассоциации и пригласил группу деловых людей, послов и экспертов в области экономики и международных отношений для чтения лекций членам ассоциации, чтобы помочь им лучше понять инициативу "Один пояс, один путь". "После посещения лекций я уверен, что смогу способствовать укреплению связей между людьми из Китая и моей родины", - рассказал Дивамбуэна.

Молодым специалистам инициатива "Один пояс, один путь" предоставила возможности применить свои знания и построить карьеру.

30-летнему Тянь Цзюньнаню, инженеру Китайской национальной администрации по геологии угля, инициатива помогла "омолодить" нефтяную промышленность Китая, в которой работали его родители. Он также заложил хорошую основу для налаживания качественных партнерских отношений с коллегами из международных энергетических компаний. По словам Тяня, многие страны, которые изначально выступали в роли наблюдателей, с энтузиазмом стали "открывать рынок и сотрудничать с китайскими организациями и компаниями" после того, как стали свидетелями завершения многих проектов, связанных с инициативой "Один пояс, один путь".

"Что касается общего сотрудничества, я обнаружил, что могу легко завоевать больше доверия и поддержки, когда веду переговоры с моими международными коллегами", - сказал Тянь. Он окончил факультет геофизики в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности в Баку. Там его обучили многим новаторским технологиям разведки и добычи нефти, сказал он. "Известные ученые из Общества геофизиков-разведчиков и Геологического общества Америки читали нам лекции, которые помогли мне получить более четкое представление о прошлом, настоящем и будущем отрасли", - отметил Тянь.

Цзян Нин, инженер Китайской национальной нефтяной корпорации, работающей на заводе по сжижению природного газа Ямала, сказал, что инициатива "Один пояс, один путь" вызывает у него чувство гордости. Он выпускник Китайского нефтяного университета и занимается строительством и эксплуатацией завода "Ямал СПГ", который с 2015 года является образцовым проектом совместного предприятия в рамках инициативы "Один пояс, один путь" далеко за российским Полярным кругом.

Проект собрал на северо-востоке от полуострова Ямал менеджеров, экспертов и рабочих разных национальностей из Китая, России и Франции, которые занимаются добычей, сжижением и транспортировкой огромных запасов газа.

"Наши дружеские отношения растут день ото дня, когда мы сообща работаем над одним проектом в месте, где все покрыто снегом и льдом", - сказал Цзян.