Иран серьезно ответит на любые силовые действия США

Власти Ирана готовы ответить США, если те предпримут против исламской республики какие-либо силовые действия. Об этом заявил командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Хосейн Салами. Возможный ответ Тегерана он сравнил с "ударом в голову".

"Если Америка сделает шаг против нас, то мы нанесем удар в голову", - заявил командующий КСИР, слова которого передает телеканал "Аль-Арабия". По его мнению, Вашингтон не рискнет использовать авианосцы, поскольку они довольно уязвимы, а оборонительные возможности Ирана "адекватны и достаточны".

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования (СЕНТКОМ). Это будет сделано в качестве сигнала властям Ирана в ответ на "целый ряд беспокоящих и направленных на эскалацию ситуации угроз".

Между тем в Тегеране вероятность военного нападения США на позиции Ирана в Персидском заливе считают равной нулю. "Сегодня Соединенные Штаты полностью осознают наши военные возможности. Мы выиграли восьмилетнюю войну с Ираком, в которой США и страны Запада всесторонне поддерживали Багдад. С тех пор наша страна намного продвинулась вперед, и мощь ее вооруженных сил многократно выросла", - заявил член парламентской комиссии по внешней политики и безопасности ИРИ Аллаэддин Боруджерди.