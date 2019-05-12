Правительство России выделило три миллиарда рублей для обновления парка сельскохозяйственной техники на льготных условиях.

Деньги внесут в уставный капитал акционерного общества "Росагролизинг" из резервного фонда правительства "в целях наращивания темпов обновления парка техники в Российской Федерации и снижения финансовой нагрузки на лизингополучателей", - говорится в пояснении к распоряжению правительства.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств обеспечит Минсельхоз России.

По расчетам, эти деньги позволят аграриям дополнительно приобрести 153 новых трактора и 221 комбайн для сезонных полевых работ на условиях финансового лизинга. Это значит, что техника сразу поступит в пользование, а ее стоимость предприятия будут выплачивать постепенно.

При этом будут действовать льготные условия лизинга. Сельхозпредприятиям дается отсрочка первого платежа, договор оформляется без авансов и залогов. Ставка вознаграждения за пользование техникой составляет всего три процента, то есть меньше стоимости банковского кредита.

Программа льготного лизинга сельхозтехники действует уже не первый год. С 2012 по 2018 год сельхозпроизводители приобрели технику на 22 миллиарда рублей.