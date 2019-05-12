Кардиохирург: как предупредить внезапную смерть от разрыва аорты

После неожиданной гибели известного журналиста Сергея Доренко многие задались вопросом: что такое разрыв аорты, почему это происходит, и можно ли уберечься от такой катастрофы. На вопросы "Российской газеты" ответил Главный кардиохирург Северо-Западного Федерального округа, академик РАН Геннадий Хубулава.

Геннадий Григорьевич, поясните, пожалуйста: почему такая беда случается совершенно неожиданно, когда человек вроде бы чувствовал себя нормально? Насколько высок риск такой катастрофы?

Геннадий Хубулава: Вот это, пожалуй, ключевые слова: "вроде бы чувствовал себя нормально", но на самом деле такая катастрофа - это в большинстве случаев финал хронического заболевания. Разрывы аорты случаются в результате расслоения измененной патологическим процессом аорты либо увеличения в размере уже существующей хронической аневризмы, то есть патологического расширения аорты, о котором человек мог не знать. Частота таких разрывов достигает шесть случаев на 100 тысяч населения в год. Казалось бы, не так много, но смотрите - 6 на 100 тысяч, это уже 60 случаев на миллион. Например, в Санкт-Петербурге, где пять миллионов жителей, в год происходит 300 новых случаев в год - это достаточно большая цифра.

Как диагностируют аневризму аорты?

Геннадий Хубулава: Если говорить о диагностике - это чаще всего случайная находка при обследовании. Вот поэтому врачи и настаивают, чтобы была регулярная диспансеризация. Но важно знать, что при любом неприятном ощущении в грудной клетке - необходимо обратиться к своему кардиологу. Бывают случаи врожденной патологии - слабости соединительной ткани - так называемый синдром Марфана. У таких пациентов аневризма может возникнуть уже в юном возрасте, и за такими больными необходимо тщательно наблюдать.

Но, конечно, регулярные обследования важны для всех людей. Особенно, если есть факторы риска - человек страдает атеросклерозом, гипертонией. Еще один фактор риска - курение. Ну, и конечно, пожилой возраст. Аорта стареет так же, как и весь организм. Это, по сути, трубка, через которую проходит очень большое количество крови - за год около 200 миллионов литров, и со временем она начинает изнашиваться. Поэтому пациенты в возрасте, тем более, страдающие гипертонией, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, нуждаются в более тщательном, регулярном обследовании и наблюдении, чтобы предотвратить острые ситуации. Медицинские технологии, и в кардиологии, конечно, тоже, постоянно развиваются и совершенствуются. Так, одно из важнейших направлений в научных исследованиях кафедр в Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова и Первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета имени И.П.Павлова, которые я возглавляю, - мы изучаем прочность аортальной стенки, вероятности прогнозирования разрывов аорты, разрабатываем модели организации оказания помощи пациентам в острых ситуациях. Моделирование этих сложных процессов невозможно без использования современных информационных технологий, и в этом мы плотно сотрудничаем с недавно открытым Военным инновационным технополисом "Эра". Научные исследования, внедренные в практику, помогут предотвратить многие острые сосудистые катастрофы.

Но нужно понимать, что сохранение собственного здоровья во многом зависит и от самого человека. Пациенты должны ответственно относиться к своему здоровью.

Что для этого нужно делать?

Геннадий Хубулава: Самое простое - мы рекомендуем каждый год делать флюорографию грудной клетки. Вроде бы самое обычное, рутинное исследование, и, как нередко говорят, не слишком информативное. Но, тем не менее, на флюорограмме можно увидеть и увеличение контуров аорты, и ее кальциноз, и, например, кальциноз клапанов сердца. И провести такому пациенту уже более углубленное исследование. Обычно выполняют эхокардиографию - ультразвуковое исследование сердца и сосудов. Третий этап, если потребуется уточнить диагноз - компьютерная томография. Но в первую очередь, надо помнить, что предотвратить катастрофу проще, чем бороться с ее последствиями.

Как лечат аневризму аорты?

Геннадий Хубулава: Если увеличение размеров аорты достигает определенной степени - показана плановая хирургическая операция. При плановой операции результаты значительно лучше, так как пациент более тщательно обследован, операция и все необходимое к ней заранее готовятся.

В острых случаях - когда расслоение или разрыв случается неожиданно - это очень сложная ситуация и большая проблема. Но и здесь во многих случаях, если помощь оказать своевременно, есть шансы на спасение пациента.

В Санкт-Петербурге уже третий год действует программа лечения острого аортального синдрома. Это первая в нашей стране внедренная в практику программа оказания неотложной хирургической помощи больным с острыми поражениями грудной аорты. За это время организовали логистику оказания экстренной помощи таким пациентам, разработали и внедрили новые организационные и клинические подходы. Много поработали как практические врачи, так и руководители и организаторы медицинской помощи в нашем городе. Результаты за три года работы улучшаются. Но, конечно, самое важное - не доводить до таких острых состояний. Если диагноз установлен - в плановом порядке выполняется хирургическое лечение. Видов операций множество, но суть - выполняется протезирование аорты различными сосудистыми протезами или эндоваскулярно устанавливаются стент-графты (специальные сосудистые протезы).