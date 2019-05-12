Кардиохирург: как предупредить внезапную смерть от разрыва аорты

Новости

По факту взрыва газа в Ростовской области возбуждено дело 08:45
Прокуратура начала проверку взрыва газа в многоквартирном доме на Дону 08:40
Порошенко назвал украинскую армию одной из сильнейших в Европе 08:38
Названа основная причина аритмии у людей без вредных привычек 08:13
Разведка ДНР: Солдаты ВСУ застрелили командира, чтобы не идти в бой 08:06
Трое россиян вошли в десятку богатейших резидентов Великобритании 07:53
На Кубе будут контролировать социально значимые продукты питания 07:15
Семь квартир повреждены взрывом газа в Ростовской области 06:29
Польский генерал призвал к налаживанию отношений с Россией 06:03
МИД Болгарии вызвал посла Турции для объяснений 05:31
Шанахан: Пентагон не намерен постоянно охранять границу с Мексикой 04:55
Жители Камчатки шесть дней дрейфовали в океане на резиновой лодке 04:39
До двух увеличилось число жертв взрыва бытового газа в Ростовской области 03:55
Трамп посоветовал Китаю поскорее заключить торговую сделку с США 03:04
В Ростовской области один человек погиб в результате взрыва газа 02:39
В Грузии оползень отрезал от внешнего мира село и ГЭС 02:26
Умер французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо 02:05
В ДТП в Ярославской области погибли четыре человека 01:13
Ночные клубы и дискотеки запретят в столице Южного Судана 00:53
Россия - Австрия - онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею 00:05
Под Астраханью нашли золотой клад сарматского вождя 11.05.2019
Сирийская армия освободила от боевиков пять населенных пунктов 11.05.2019
Тело Сергея Доренко будет кремировано 11.05.2019
Ефимова и Рылов выиграли заплывы на этапе Серии чемпионов в Будапеште 11.05.2019
Умер актер Клемент фон Франкенстайн 11.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
12.05.2019 08:27
Рубрика: Общество

Кардиохирург: как предупредить внезапную смерть от разрыва аорты

Текст: Ирина Невинная

После неожиданной гибели известного журналиста Сергея Доренко многие задались вопросом: что такое разрыв аорты, почему это происходит, и можно ли уберечься от такой катастрофы. На вопросы  "Российской газеты" ответил Главный кардиохирург Северо-Западного Федерального округа, академик РАН Геннадий Хубулава.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Геннадий Григорьевич, поясните, пожалуйста: почему такая беда случается совершенно неожиданно, когда человек вроде бы чувствовал себя нормально? Насколько высок риск такой катастрофы?

Эксперт рассказал, можно ли выжить при разрыве аорты

Геннадий Хубулава: Вот это, пожалуй, ключевые слова: "вроде бы чувствовал себя нормально", но на самом деле такая катастрофа - это в большинстве случаев финал хронического заболевания. Разрывы аорты случаются в результате расслоения измененной патологическим процессом аорты либо увеличения в размере уже существующей хронической аневризмы, то есть патологического расширения аорты, о котором человек мог не знать. Частота таких разрывов достигает шесть случаев на 100 тысяч населения в год. Казалось бы, не так много, но смотрите - 6 на 100 тысяч, это уже 60 случаев на миллион. Например, в Санкт-Петербурге, где пять миллионов жителей, в год происходит 300 новых случаев в год - это достаточно большая цифра.

Как диагностируют аневризму аорты?

Геннадий Хубулава: Если говорить о диагностике - это чаще всего случайная находка при обследовании. Вот поэтому врачи и настаивают, чтобы была регулярная диспансеризация. Но важно знать, что при любом неприятном ощущении в грудной клетке - необходимо обратиться к своему кардиологу. Бывают случаи врожденной патологии - слабости соединительной ткани - так называемый синдром Марфана. У таких пациентов аневризма может возникнуть уже в юном возрасте, и за такими больными необходимо тщательно наблюдать.

Фото: iStock
Названы основные симптомы разрыва аорты

Но, конечно, регулярные обследования важны для всех людей. Особенно, если есть факторы риска - человек страдает атеросклерозом, гипертонией. Еще один фактор риска - курение. Ну, и конечно, пожилой возраст. Аорта стареет так же, как и весь организм. Это, по сути, трубка, через которую проходит очень большое количество крови - за год около 200 миллионов литров, и со временем она начинает изнашиваться. Поэтому пациенты в возрасте, тем более, страдающие гипертонией, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, нуждаются в более тщательном, регулярном обследовании и наблюдении, чтобы предотвратить острые ситуации. Медицинские технологии, и в кардиологии, конечно, тоже, постоянно развиваются и совершенствуются. Так, одно из важнейших направлений в научных исследованиях кафедр в Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова и Первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета имени И.П.Павлова, которые я возглавляю, - мы изучаем прочность аортальной стенки, вероятности прогнозирования разрывов аорты, разрабатываем модели организации оказания помощи пациентам в острых ситуациях. Моделирование этих сложных процессов невозможно без использования современных информационных технологий, и в этом мы плотно сотрудничаем с недавно открытым Военным инновационным технополисом "Эра". Научные исследования, внедренные в практику, помогут предотвратить многие острые сосудистые катастрофы.

Но нужно понимать, что сохранение собственного здоровья во многом зависит и от самого человека. Пациенты должны ответственно относиться к своему здоровью.

Что для этого нужно делать?

Фото: depositphotos.com
На Кубани хирурги провели уникальную операцию на аорте

Геннадий Хубулава: Самое простое - мы рекомендуем каждый год делать флюорографию грудной клетки. Вроде бы самое обычное, рутинное исследование, и, как нередко говорят, не слишком информативное. Но, тем не менее, на флюорограмме можно увидеть и увеличение контуров аорты, и ее кальциноз, и, например, кальциноз клапанов сердца. И провести такому пациенту уже более углубленное исследование. Обычно выполняют эхокардиографию - ультразвуковое исследование сердца и сосудов. Третий этап, если потребуется уточнить диагноз - компьютерная томография. Но в первую очередь, надо помнить, что предотвратить катастрофу проще, чем бороться с ее последствиями.

Как лечат аневризму аорты?

Геннадий Хубулава: Если увеличение размеров аорты достигает определенной степени - показана плановая хирургическая операция. При плановой операции результаты значительно лучше, так как пациент более тщательно обследован, операция и все необходимое к ней заранее готовятся.

В острых случаях - когда расслоение или разрыв случается неожиданно - это очень сложная ситуация и большая проблема. Но и здесь во многих случаях, если помощь оказать своевременно, есть шансы на спасение пациента.

Фото: Сергей Куксин
Юрий Белов: Пациенты с протезами аорты живут долго и полноценно

В Санкт-Петербурге уже третий год действует программа лечения острого аортального синдрома. Это первая в нашей стране внедренная в практику программа оказания неотложной хирургической помощи больным с острыми поражениями грудной аорты. За это время организовали логистику оказания экстренной помощи таким пациентам, разработали и внедрили новые организационные и клинические подходы. Много поработали как практические врачи, так и руководители и организаторы медицинской помощи в нашем городе. Результаты за три года работы улучшаются. Но, конечно, самое важное - не доводить до таких острых состояний. Если диагноз установлен - в плановом порядке выполняется хирургическое лечение. Видов операций множество, но суть - выполняется протезирование аорты различными сосудистыми протезами или эндоваскулярно устанавливаются стент-графты (специальные сосудистые протезы).

Общество Здоровье
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Семь квартир повреждены взрывом газа в Ростовской области
Польский генерал призвал к налаживанию отношений с Россией
В Госдуме оценили заявления о "контроле" РФ над украинской экономикой
Композитора Евгения Крылатова похоронили в Москве
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода